Kürt seçmenin tercihi: Evet

Adil Gür, referanduma 1 hafta kala Kürt vatandaşların tercihlerini analiz etti.

Milliyet gazetesindeki yazıda sonuçları paylaşan Adil Gür, Kürt kökenli seçmenlerin çoğunluğunun 16 Nisan'da 'evet' oyu kullanacağını ifade etti.

"ÇOĞUNLUĞU EVET DİYECEK"

İşte Adil Gür'ün yazısından bir kısım;

"Benim araştırmalarda gördüğüm, muhafazakâr Kürt kökenli seçmenlerin büyük çoğunluğu 16 Nisan’da ‘Evet’ diyecek.

Bu sonucu 16 Nisan akşamı ortaya çıkacak il sonuçlarında daha doğru görme ve analiz etme şansına sahip olacağız.

Sadece Kürt kökenli seçmenler değil, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yaşayan veya yurt dışında oy kullanacak tüm vatandaşlarımız, tercihleri ne olursa olsun, başta siyasetçiler olmak üzere, baş tacı edilmelidir."