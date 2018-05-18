Kurt Vonnegut’tan yazmak üzerine öğütler

“Bir çocuğun sesiyle yazıyorum. Bu da beni lisede okunabilir kılıyor” diyen Vonnegut’tan yazmaya dair öğrenecek; kulaklarımızı dört açmamız gereken çok öğüdü var. Roman ve öykü yazmak isteyen yazar adayları için paylaşıyorum bu altın değerinde öğütleri. Bakalım Vonnegut neler söylemiş dinlemek isteyene…

YAZMAK ÜZERİNE ÖĞÜTLER

- Yazmaya girişirken ilgilendiğiniz bir konu bulun.

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- Yazarken lafı gevelemeyin; basitlikten şaşmayın. Gereksiz sözcükleri kesip atın. Özetle okurunuza acıyın.

(Kurt Vonnegut gençliği)

- Romanda, öyküde, her okurun kendinden bir parça bulabileceği en az bir karakter yaratın. Her karakter bir bardak su bile olsa bir şeyler istemeli.

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- Yazdığınız her cümlenin bir işlevi olmalı; ya karakteri tanımlamalı ya da kurguyu geliştirmeli.

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- Hayalinizde yalnızca tek bir okuru düşünerek yazın. Perdeleri sonuna

kadar açıp her okurla aşk yaşamaya kalktığınızda zatürree olursunuz.

- Bir yabancının zamanını öyle kullanın ki o kişi, zamanının boşa gittiğini hissetmesin.

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- Mümkün olduğunca sona yakın bir şekilde yazmaya başlayın.

- Sadist olun. Ne kadar tatlı ve masum olsalar da ana karakterlerin başlarına kötü şeyler gelsin ki okuyucu da kendisinin ne olduğunu görsün.

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- Mümkün olduğunca okurlarına çok bilgi ver. Merakla beklet. Okurlar neler olduğunu, neyin nerede niçin olduğunu tamamıyla anlamalı, hikâyeyi kendileri bitirmeli.

Damla Karakuş

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