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Kurt Vonnegut’tan yazmak üzerine öğütler

Sanatın ne işe yaradığı üzerine hep düşünen ve özellikle sanatçıların hassas oldukları için topluma gerekli olduklarını savunan Vonnegut’tan yazar adaylarına kulaklarına küpe edip gezmelik öğütler!

Özel Haber | 18.05.2018 - 13:14..
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kurt vonnegut

“Bir çocuğun sesiyle yazıyorum. Bu da beni lisede okunabilir kılıyor” diyen Vonnegut’tan yazmaya dair öğrenecek; kulaklarımızı dört açmamız gereken çok öğüdü var. Roman ve öykü yazmak isteyen yazar adayları için paylaşıyorum bu altın değerinde öğütleri. Bakalım Vonnegut neler söylemiş dinlemek isteyene…

Kurt Vonnegut’tan yazmak üzerine öğütler

YAZMAK ÜZERİNE ÖĞÜTLER

- Yazmaya girişirken ilgilendiğiniz bir konu bulun.

*

- Yazarken lafı gevelemeyin; basitlikten şaşmayın. Gereksiz sözcükleri kesip atın. Özetle okurunuza acıyın.

Kurt Vonnegut’tan yazmak üzerine öğütler

(Kurt Vonnegut gençliği)

- Romanda, öyküde, her okurun kendinden bir parça bulabileceği en az bir karakter yaratın. Her karakter bir bardak su bile olsa bir şeyler istemeli.

*

- Yazdığınız her cümlenin bir işlevi olmalı; ya karakteri tanımlamalı ya da kurguyu geliştirmeli.

*

- Hayalinizde yalnızca tek bir okuru düşünerek yazın. Perdeleri sonuna
kadar açıp her okurla aşk yaşamaya kalktığınızda zatürree olursunuz.

Kurt Vonnegut’tan yazmak üzerine öğütler

- Bir yabancının zamanını öyle kullanın ki o kişi, zamanının boşa gittiğini hissetmesin.

*

- Mümkün olduğunca sona yakın bir şekilde yazmaya başlayın.

Kurt Vonnegut’tan yazmak üzerine öğütler

- Sadist olun. Ne kadar tatlı ve masum olsalar da ana karakterlerin başlarına kötü şeyler gelsin ki okuyucu da kendisinin ne olduğunu görsün.

*

- Mümkün olduğunca okurlarına çok bilgi ver. Merakla beklet. Okurlar neler olduğunu, neyin nerede niçin olduğunu tamamıyla anlamalı, hikâyeyi kendileri bitirmeli.

Damla Karakuş

[email protected]

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