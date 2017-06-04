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Kurtarmaya gelen tekneyi kaçırdılar

Bodrum'da bozulan teknede mahsur kalan bir grup yardıma gelen tekne personelini döverek kamaraya kilitledi.

04.06.2017 - 13:02
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Bodrum'daki bir diskoda eğlenen 16'sı İranlı, 22'si Türk toplam 38 kişiyi, saat 03.00 sıralarında Gümbet Mahallesi'ndeki otellerine götürmek üzere denize açılan 10 metrelik, polyester servis teknesi Haremtan Koyu açıklarında bozuldu.

Kurtarmaya gelen tekneyi kaçırdılar

YARDIMA GİTTİLER SALDIRIYA UĞRADILAR

Teknenin kaptanı, Sahil Güvenlik ekiplerinden yardım istedi. Sahil Güvenlik, Halikarnas Gezi Tekneleri Kooperatifi yöneticisi 40 yaşındaki Enver Kantarmış'tan tekne göndererek turistleri kurtarmasını istedi. Enver Kantarmış kendisine ait Kumbahçe Limanı'ndaki 45 kişi kapasiteli 'First Angel' adlı gulet tekneyi, kardeşi 30 yaşındaki Veli Kantarmış ve gemici 22 yaşındaki Recep Olgun ile bölgeye gönderdi.

Kurtarmaya gelen tekneyi kaçırdılar

GEÇ GELEN TEKNEYİ KAÇIRMAYA KALKTILAR

Mahsur kalan 38 kişi 'First Angel' teknesine alındı. Bu sırada kurtarılan gruptan birkaç Türk tatilci, kendilerini kurtarmaya geç gelindiğini ileri sürüp tekne kaptanı Veli Kantarmış ve Recep Olgun ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede tekme, tokat kavgaya dönüştü. Kantarmış ve Olgun'u dövüp kameraya kilitleyen, aralarında gemicilerin de bulunduğu grup teknenin rotasını Yunanistan'ın İstanköy (Kos) Adası yönüne çevirdi. Kavga sırasında Kantarmış ve Olgun ile teknedeki gruptan bazı kişiler yaralandı.

Kurtarmaya gelen tekneyi kaçırdılar

SAHİL GÜVENLİK ATEŞ AÇARAK DURDURDU

Veli Kantarmış, kilitli tutuldukları kamaradan ağabeyi Enver Kantarmış'ı arayıp, yardım istedi. Kantarmış, kendisine ait sürat teknesiyle, peşlerine düşerken, bir yandan da durumu Sahil Güvenlik'e bildirdi. Kaçırılan tekneye uluslararası sularda ulaşan Sahil Güvenlik 'dur' ihtarında bulunuldu. Ancak, tekne uyarıya aldırış etmeyip, seyrine devam etmek istedi. Bunun üzerine Sahil Güvenlik ekipleri, havaya ateş ederek durdurdukları tekneye çıkıp, rehin alınan Kantarmış ve Olgun'u kurtardı.

Kurtarmaya gelen tekneyi kaçırdılar

6 KİŞİ YARALANDI, 14 KİŞİ GÖZALTINDA

Kavga sırasında çeşitli yerlerinden yaralanan Kantarmış ve Olgun ile teknedekilerden 6 kişi, Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Tekne Bodrum Limanı'na çekilirken, gözaltına alınan 14 kişi işlemleri için Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Enver Kantarmış, Sahil Güvenlik'ten gelen talep üzerine mahsur kalan turistleri kurtarmak isterken başlarına gelmeyenin kalmadığını söyledi. Enver Kantarmış, "Teknedeki alkollü bir grup, kardeşim ve tekne çalışanımızı rehin aldı. Ardından da tekneyi Yunan karasularına kaçırmaya çalıştı. Ancak tekneyi kaçıran bu kişiler diğer turistlerin de hayatını tehlikeye attı. Kardeşim ve çalışanımız için hastaneden darp raporu alıp, suç duyurusunda bulunduk. Bu kişilerin hak ettikleri cezayı almasını istiyoruz." dedi.

Kurtarmaya gelen tekneyi kaçırdılar

Kurtarmaya gelen tekneyi kaçırdılar

Kurtarmaya gelen tekneyi kaçırdılar

Kurtarmaya gelen tekneyi kaçırdılar

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