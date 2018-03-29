Kürtler Camii'nin adı Türkler Camii oldu yalanı

HDP'nin Doğu ve Güneydoğu'da yaşayanların zorluk çekmesine neden olan projeleri ve terör destekçiliği yapmaları onlara oy kaybettirince; Diken, Birgün gibi yayın organları yaptığı provokasyon haberleriyle HDP'ye oy toplama derdine düştüler.

KÜRTLER CAMİİ'NİN ADI TÜRKLER CAMİİ OLDU YALANI

Öyle ki bugün Diken ve Birgün'de Kilis Küçük Çarşı Sokağı'nda yer alan ve 17. yüzyıldan kalma "Kürtler Camii'nin adının Türkler Camii olarak değiştiği haberleri yer aldı. Bu haberleri sosyal medyadaki çok sayıda PKK destekçisi de paylaştı.

Ancak işin aslı öyle değildi. Bölgeden gelen son fotoğraflarda caminin adının tabelasında hala Kürtler Camii olarak yer aldığı açıkça görüldü.