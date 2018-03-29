taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
114.845
USD
3,9447
EURO
4,8606
ALTIN
167,90
PETR
69,2500

Kürtler Camii'nin adı Türkler Camii oldu yalanı

Kilis Küçük Çarşı Sokağı’nda 17. yüzyıldan kalma Kürtler Camii'nin adının Türkler Camii olarak değiştirildiği yönünde provokatif haberler çıktı. Ancak işin aslı öyle değildi caminin adı hiç değişmedi.

Detay Haber | 29.03.2018 - 22:40..
  1. Haberler
  2. Gündem
Kürtler Camii'nin adı Türkler Camii oldu yalanı

HDP'nin Doğu ve Güneydoğu'da yaşayanların zorluk çekmesine neden olan projeleri ve terör destekçiliği yapmaları onlara oy kaybettirince; Diken, Birgün gibi yayın organları yaptığı provokasyon haberleriyle HDP'ye oy toplama derdine düştüler.

KÜRTLER CAMİİ'NİN ADI TÜRKLER CAMİİ OLDU YALANI

Öyle ki bugün Diken ve Birgün'de Kilis Küçük Çarşı Sokağı'nda yer alan ve 17. yüzyıldan kalma "Kürtler Camii'nin adının Türkler Camii olarak değiştiği haberleri yer aldı. Bu haberleri sosyal medyadaki çok sayıda PKK destekçisi de paylaştı.

Ancak işin aslı öyle değildi. Bölgeden gelen son fotoğraflarda caminin adının tabelasında hala Kürtler Camii olarak yer aldığı açıkça görüldü.

Kürtler Camii'nin adı Türkler Camii oldu yalanı

Kürtler Camii'nin adı Türkler Camii oldu yalanı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Gürsel Tekin: İstanbul'da Erdoğan'ı da yenerim
CHP'nin önemli isimlerinden Gürsel Tekin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olması halinde Recep Tayyip Erdoğan'ı bile yenebileceğini ifade etti.
Özgür Özel: Ekmeleddin İhsanoğlu gibi adayımız olmayacak
CHP Grupbaşkanvekili Özgür Özel, katıldığı programda cumhurbaşkanı adaylarının profilini anlattı. "Ekmelleddin İhsanoğlu gibi olmayacak." dedi.
Geçtiğimiz yıl yaralanan asker şehit oldu
Hakkari Şemdinli'de geçtiğimiz yıl çıkan çatışmada yaralanan er Hidayet Tokmak, tedavi gördüğü GATA'da şehit oldu.
CHP'den Atatürk tişörtü protestosu
Geçtiğimiz Salı günü CHP grup toplantısına katılmak üzere Meclis'e gelen bir vatandaşın üzerindeki Atatürk baskısı olan tişört gündem olmuştu. Olayın protestosu bugün CHP'den geldi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Amerika'da Prens Selman'ın kahve keyfi

Amerika'da Prens Selman'ın kahve keyfi

175
Yerel seçimlerde İstanbul için hazırlanan CHP geride

Yerel seçimlerde İstanbul için hazırlanan CHP geride

147
Afrin'de YPG'nin beton fabrikası bulundu

Afrin'de YPG'nin beton fabrikası bulundu

35
Milli gururumuz Ersan İlyasova'dan FETÖ'cü Enes'e blok

Milli gururumuz Ersan İlyasova'dan FETÖ'cü Enes'e blok

121
Hakurk ve Kani Rash bölgelerinde yeni üsler oluşturuldu

Hakurk ve Kani Rash bölgelerinde yeni üsler oluşturuldu

47
İstanbul Yeni Havalimanı rakiplerini endişelendiriyor

İstanbul Yeni Havalimanı rakiplerini endişelendiriyor

147
Alman medyası Türk ekonomisinin büyümesine hayran kaldı

Alman medyası Türk ekonomisinin büyümesine hayran kaldı

159
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM