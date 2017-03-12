Kurtulmuş: Avrupalı dostlarımız tavır göstermeli

Telefonla bağlandığı TRT Haber’de “Bugün yapılan tam manasıyla bir terbiyesizliktir, edepsizliktir. Türkiye’nin bu muameleyi kabul etmesi mümkün değil.” diyen Kurtulmuş, Hollanda’da günlerdir bazı yetkililer tarafından tırmandırılan bir durum olduğuna dikkati çekti.



Türkiye’nin halk oylaması için bir kampanya sürecine girdiğini anımsatan Kurtulmuş, şöyle devam etti:



“Siz hem yurt dışındaki vatandaşlarımızın oy kullanmaları için zemin hazırlayacaksınız hem de orada kampanya yapılmasını engelleyeceksiniz, zaman zaman bunu yükselteceksiniz ve sonunda bu akşamki edepsizliğe kadar bu işi vardıracaksınız. Bu, kabul edilebilir bir şey değil. Hiçbir ölçü bakımından kabul edilemez. Hangi ölçüyü alırsanız alın, bu bütün ölçülerin ayaklar altına alındığı bir durumdur. Kaldı ki bir akıl mantık eseri de değildir. En ufak bir izan yoktur bu tutumun içerisinde.”

"TÜRKİYE, İÇ SİYASET ARACI OLMAMALI"

Hollanda’da yakın zamanda bir seçimin yapılacağını dile getiren Kurtulmuş, bu seçimde aşırı sağcı, faşist partinin yükseldiğini söyledi.



Buna mukabil de hükümetin, aşırı yükselen sağcı, milliyetçi, yabancı düşmanı, Türk düşmanı, İslam düşmanı bu lobinin esiri olduğunu belirten Kurtulmuş, “Bundan bir an evvel uyanmaları lazım. Bu doğru bir yol değildir. Bir iç siyasetin aracı olarak Türkiye karşıtlığını kullanmamaları lazım. Bu, Türkiye tarafından kabul edilemez ve her bakımdan Türkiye, hakkını ve hukukunu koruyacak güce de imkana da sahiptir.” dedi.

"AKILLA MANTIKLA İZAH EDİLEMEZ"

Durduk yerde, ilk olarak Avusturya’nın, daha sonra Almanya’nın ve şimdi de Hollanda’nın çıkıp, "Evet" kampanyaların yapılmasını engellemeye çalıştığını ifade eden Kurtulmuş, “Bu kadar aleni bir şekilde ‘Evet’ oylarına karşı bir mücadele ortaya koymaları hem de Türkiye ile olan dostluklarını bitirecek kadar böylesine bir işin içinde olmaları akılla mantıkla izah edilemez.” şeklinde konuştu.



Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, “İstedikleri kadar engel koysunlar, hiçbir şekilde Türk siyasetçilerini, milletvekillerini, bakanlarını orada konuşturmasınlar biz, Avrupa’daki vatandaşlarımız, kardeşlerimizle gönülden gönüle konuşuruz. Bütün bu engellemeler yeni ve güçlü Türkiye istikametinde milletimizin kenetlenmesine, tek yumruk, tek bilek olmasına vesile olur diye düşünüyorum. Hollanda’nın, bu yanlış gidişatı bir an evvel durdurması lazım.” değerlendirmesinde bulundu.



Kurtulmuş, Hollanda’nın bu tavrına karşılık Türkiye’nin vereceği cevabın müzakere edileceğini aktardı.



Numan Kurtulmuş, "Türkiye bunları seyredip duracak değil. Kendisine yapılan muameleyi diplomatik yollarla tersine çevirecek hamleleri yapacaktır. Nihayetinde biz bu çirkin engellemeleri, çirkin tavırları inşallah tersine çevireceğiz.” diye konuştu.



Avrupa’nın, bu antidemokratik uygulamalar karşında bir sınav verdiğini vurgulayan Kurtulmuş, şunları kaydetti:



“Üç beş tane neonazinin etkisinde kalarak Hollanda bu akşam bu çirkin davranışı ortaya koyuyor. Ağzını açtığında insan haklarından, demokrasiden, uluslararası hukukun üstünlüğünden, insanların fikir ve ifade özgürlüklerinden bahseden bütün Avrupa ülkelerinin de haydi, hodri meydan, onlar da sınav veriyorlar. Hepsi bu akşamki bu çirkin tabloya karşı kendi reaksiyonlarını ortaya koysunlar. 'Bu yanlış bir tavırdır' desinler. Bu, Avrupa’daki yükselen yabancı düşmanlığının en somut göstergesidir desinler, buna karşı olarak da demokrasinin yanında olacağız birtakım beyanlarda bulunsunlar. Bekliyoruz. Bütün Avrupalı dostlarımızdan burada bu çirkin tavra karşı, bu haksız, gerçekten bu son derece aşağılık tavra karşı bir tavır göstermelerini bekliyoruz. Ümit ederiz ki bu sınavdan geçerler. Herkes bu akşam bir sınav veriyor onu söyleyeyim.”

ROTTERDAM'DAKİ PROTESTOLAR

Rotterdam’da Türk vatandaşlarının eylemlerine de değinen Kurtulmuş, Hollanda’nın yanlış, hukuksuz uygulamasının protesto edildiğini belirterek, oradaki toplumun bir parçası olmuş Türk vatandaşlarını, Hollanda’nın karşısına almasının büyük bir akılsızlık olacağını söyledi.



Kurtulmuş, “Vatandaşlarımızın orada bu tepkiyi göstermesi, milli bir şuurla bu duruşu sarfetmeleri, fevkalede takdire şayan bir durumdur. İnşallah olaysız bir şekilde bu duruşlarına devam ederler ve orada Hollandalı yetkililerin de kendilerini gözden geçirmelerine vesile olurlar.” dedi.