taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.588
USD
3,5486
EURO
3,8965
ALTIN
140,42
PETR
51,8000

Kurtulmuş: TRT Genel Müdürlüğü için başvurular alınacak

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, 9. Uluslararası TRT Belgesel Ödülleri Töreninin ardından gazetecilerin sorularını cevapladı.

16.05.2017 - 00:04
  1. Haberler
  2. İç Haber

asd

Ödül töreni organizasyonundan dolayı TRT’yi tebrik den Kurtulmuş, bu yıl 9’uncusu yapılan ödül töreninin, uzun yıllar gelenekselleşerek devam etmesi temennisinde bulundu.

Ödül töreninin, şu anda dünyanın önemli belgesel film festivallerinden biri olduğunu belirten Kurtulmuş, şöyle konuştu: “Hem yerli hem yabancı çok sayıda belgesel film bu yarışmaya katıldı. Dereceye girenlere de bugün ödülleri verildi. Özellikle Türkiye’deki öğrenci arkadaşlarımızın, üniversitelerden, iletişim fakültelerinden yetişen öğrenci arkadaşlarımızın ve Türkiye’den yönetmenlerin, uluslararası profesyonel yönetmenlerin göstermiş olduğu ilgi dolayısıyla onları da tebrik ediyorum. Ümit ederim ki uzun yıllar boyunca dünyanın en önemli, en itibarlı belgesel film festivallerinden birisi olmayı sürdürecek ve çok daha ileriye gidecektir.” değerlendirmesinde bulundu.

Kurtulmuş: TRT Genel Müdürlüğü için başvurular alınacak VİDEO

"GENEL MÜDÜRLÜĞE VEKALETEN ATANDI"

TRT Genel Müdürlüğü atamasıyla ilgili sürece ilişkin bir soru üzerine de Kurtulmuş, şunları kaydetti: “TRT Genel Müdürü Şenol Göka bey, TRT Genel Müdürlüğünden istifa etti. Onun istifasının ardından TRT yasası gereği, TRT’nin en kıdemli genel müdür yardımcısı Erkan Durdu bey genel müdürlüğe vekaleten atandı.

"TRT YASASINA GÖRE BAŞVURULAR ALINACAK"

Yarın zannediyorum RTÜK’ün bir toplantısı var. RTÜK toplantısında bir ilan süreci başlayacak ve yine TRT yasasına göre TRT Genel Müdürlüğü için başvurular alınacak. 15 günlük süreden sonra da bu başvurular RTÜK tarafından değerlendirilerek hükümete gönderilecek. Böyle bir yasal süreç var. Bu yasal süreçten sonra da TRT, yeni genel müdürü atanarak yoluna devam edecektir. Şimdiye kadar gösterdiği hizmetlerinden dolayı da Şenol Göka beye teşekkür ediyorum. Bundan sonra gelecek olan genel müdür arkadaşımız, onun bıraktığı yerden çok daha ileri bir noktaya TRT’yi götürerek bir kamu yayıncılığı görevi yürüten TRT’yi, bir dünya markası haline getirmek için, bütün arkadaşlarıyla beraber gayretli bir şekilde çalışmasını sürdürecektir."

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kurtulmuş: TRT Genel Müdürlüğü için başvurular alınacak

Kurtulmuş: TRT Genel Müdürlüğü için başvurular alınacak

0
İBB'nin dergisinde Erdoğan'ı hedef alan fotoğraf

İBB'nin dergisinde Erdoğan'ı hedef alan fotoğraf

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM