Kurtulmuş'tan Bakanlar Kurulu sonrası açıklamalar

Kurtulmuş'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"Dışişleri Bakanımız bölgesel gelişmeleri, hem şehir bazında, hem bölgeler bazında hem de genel olarak siyasi perspektif açısından değerlendirmiş. Komşu ülkelerin temsilcileriyle yapılan görüşmeler masaya yatırılmış, Türkiye'nin dış politikasına etkileri üzerinde durulmuştur" "Suriyeli çocukların eğitim alanına alınmasıyla ilgili çalışmalar gözden geçirildi. Okul öncesi zorunlu eğitimin bütün çocukları kapsayacak şekilde yeniden ele alınması ifade edildi. Beşinci sınıflarda müfredatla ilgili bilgi verildi. Üç ana konu gözden geçirildi. Verimli bir Bakanlar Kurulu sonrası sizlerle beraberiz"

"80 MİLYONLUK TÜRKİYE Mİ, BİRKAÇ BİN MİLİTANA SAHİP PYD Mİ?"

"ABD ile Suriye'de bazı görüş ayrılıklarının giderilmeye başlandığı, FETÖ konusunda olumlu adımlar atılmasına neden olacak yaklaşımlar olduğu doğrudur. Bizim ABD ile çok uzun yıllara dayalı müttefiklik ilişkimiz var. Ayrıca bu bölgede yakın zamanlardaki teröre karşı mücadelede iş birliğimiz var. Yeni yönetimle beraber ilişkilerin iyileşmesini bekliyoruz. Sahada PYD'ye verdikleri desteği sonlandırmaları. Yapılacak operasyonlarda PYD ile değil yerli unsurlarla, ılımlı unsurlarla operasyon yapmalarını arzu ediyoruz. 80 milyonluk Türkiye mi, birkaç bin militana sahip PYD mi?

FETÖ ELEBAŞININ İADESİ

İkincisi ise FETÖ'yü iade etmeleridir. Bütün bu görüşmelerde bunun iadesi gündeme geldi. Sadece Gülen'in değil, bu örgütle bağlantılı olanve ABD'ye kaçmış kişilerin de iadesi üzerinde durulmaktadır. Bu ulusal güvenlik meselesidir. Son ziyaretler olumlu işaretlerdir"