Kurultay imzasını geri çeken CHP'liler konuştu

Kurultay tartışmalarının sürdüğü CHP'de, imzasını geri çeken 31 delegeden bazıları Akşam gazetesinden Ercan Öztürk'e konuştu.

Delegelerin, sürece ilişkin olarak yaptığı açıklamalar şöyle:

Aydın Paksak (Mardin): "Hep yenildik hep ezildik. Artık kabullenemedim. İmza verdik. Sonra geri çektik. Neden çektim bilmiyorum. Kıramayacağım birileri ikna etti. Son gün çektik."

"MUHARREM'E GICIK OLDUM"

Eyyüp Kalkan (Kızıltepe): "Vallahi kardeş Muharrem'e gıcık oldum. Önce dedi ben aday olmayacağım. Sonra çıktı Kılıçdaroğlu'nun karşısına."

"BELEDİYEDE ÇALIŞAN YAKINLARIMI KOVMAKLA TEHDİT ETTİLER"

Hüseyin Çiçek (Sivas): "Değişim olsun diyerek imzamı verdim. İlk önce telefonlar gelmeye başladı. Daha sonra bu telefonların söylemleri tehdide dönüştü. Bizim İstanbul'daki CHP'li belediyelerde bir sürü çalışan yakınımız var. Onları işten atmakla tehdit ettiler. Sonra onlar zarar görmesin diyerek imzamı çektim."

"85 YAŞINDAKİ ADAMLA MI DEĞİŞİM YAPACAĞIZ"

Üstüner Karacaoğlu (Erzurum): "Ben değişim olsun diye imza verdim. İmza verirken de kimseye sormadım. Sonra Önder Sav ve küskünler arayınca sinirlendim. Kardeşim 85 yaşındaki adamla mı değişim yapacağız. Artık bu kişilerden bıktık. Değişim olacaksa yeni insanlarla olmalı. İmzamı geri çektim."