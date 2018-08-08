Kurultay nedir

İsmini bu günlerde CHP ile duyduğumuz kurultay, aslında Türklerin eski bir geleneğidir. Eski Türk devletlerinde, devletin idari yapısına ilişkin detayların görüşüldüğü, kararların alındığı ve toplumun ileri gelenlerinin katıldığı toplantılara verilen isimdir.

Bir kurumun, bir derneğin ya da bir siyasal partinin temel işlerinin görüşüldüğü, belli sürelerle ya da gerektikçe yapılan genel toplantı, genel kurul manasına da gelmektedir.

SEÇİMLİ KURULTAY

Kurultaylar her ne kadar karar alma unsurunu içeriğinde barındırıyor olsa da zaman zaman bu toplantılarda seçimler de yapılmaktadır. Toplumun yönetimine katkı sağlayacak isimlerin göreve gelmesi ve oluşumların yönetimini belirlemek için yapılan demokratik usullere uygun gerçekleştirilen kurultaylarda kararı üyeler de belirleyebilmektedir.