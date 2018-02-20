Kurum: İnşaat sektörüne bir düzenleme yapılmalı

Emlak Konut GYO güvencesiyle Gül Proje’nin Seyrantepe’deki yeni projesi Avangart İstanbul, şehrin içine kadar uzanan Belgrad Ormanı’nın hemen yanı başında yükseliyor. Belgrad Ormanı'nın yanı başında yükselen ve yaklaşık 36.750 metrekarelik arsa alanı üzerine inşa edilen Avangart İstanbul, “Şehrin içinde, klişelerin dışında” mottosuyla yola çıkıyor ve klişe söylemlerden uzak durarak daire sahiplerini mutlu etmeye odaklanıyor.

Bugün düzenlenen basın toplantısına Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum, Gül Proje Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Gül, Sönmez Aydın ve Mehmet Gül katıldı.

"İNŞAAT SEKTÖRÜ YÜZDE 20 BÜYÜDÜ"

Emlak Konut Genel Müdürü Murat Kurum, basın toplantısında önce inşaat sektörüne değindi. Kurum, "Türkiye ekonomisi 2017 yılında daha ilk çeyrekten itibaren dinamik büyümesini sürdürerek yılın 3. çeyreğini %11 büyüme oranı ile kapadı. Bu çerçevede aynı dönemi inşaat sektörü %20 büyüme oranı ile tamamlamıştır. Yıl sonu rakamları açıklandığında ekonomik büyümenin %6-7 dolaylarında, sektörün ise %20 civarında bir büyüme gerçekleştireceğini öngörüyoruz. Sektörümüzün bugün itibariyle ulaştığı kapasiteyi sadece inşaat olarak değerlendirmemek gerekir. Özellikle son yıllarda konut sektöründe kullanılan malzemelerde yerli ürünlere verilen önceliklerle, sektörümüz ülke ekonomisine fayda sağlarken diğer bir yandan inşaat ile bağlantılı sanayi dallarına da direkt katkı sağlamış, gayrimenkul sektörünü bir nevi sanayi sektörünü ile bütünleştirilmiştir." diye konuştu.

"SEKTÖRE CİDDİ BİR DÜZENLEME GEREKİYOR"

Kurum ayrıca gayrimenkul sektöründe bir düzenleme yapılması gerektiğini vurgulayarak, "Dün inşaat ruhsat rakamları açıklandı. Burada 1 milyon 323 bin daire 270 bin metrekarelik alana ruhsat verilmiş. Diğer bir ifadeyle dairelere verilen ruhsat adedinde yüzde 33’lük bir artış var. İnşaat sektörü ekonominin lokomotifi hiç şüphesiz ancak sektöre ciddi bir düzenleme gerekiyor. Çiftçi ürün ekeceği zaman ekilecek ürün kendisine söyleniyor, yön gösteriliyor. Burada bir düzenleme var aynı şey inşaatta da olmalı. Bir yerde 30 bin konut için ruhsat başvurusu oluyor ama talep 15 bin. Bu nedenle belediyelerimiz ruhsat verirken bu sayıları göz ardı etmemeliler. Yapacak kişinin mali yeterliliği teknik yeterliliği var mı, buna bakılmalı." dedi.

SEYRANTEPE'NİN DEĞERLİ PROJESİ

'Avangart İstanbul', Seyrantepe’de İstanbul’un önemli yollarına ve modern toplu taşıma araçlarına yakın, 36 bin 750 metrekarelik arsa üzerine kurulu, 935 daire ve 18 ticari alandan oluşuyor.

36 bin 750 metrekarelik arsa üzerine kurulu, 935 daire ve 18 ticari alandan oluşan 'Avangart İstanbul’da yüklenici firma Gül Proje 1,3 milyar lira satış geliri karşılığı 637 milyon Emlak Konut payı ile projeyi gerçekleştiriyor.

84 AY SIFIR FAİZ KAMPANYASI MÜJDESİ

Projenin özelliklerini detaylı olarak basın mensupları ile paylaşan Gül Proje Yönetim Kurulu üyesi Sönmez Aydın lansman ile başlayan “84 ay sıfır faiz kampanyası”nın da müjdesini verdi.

Aydın, "Tem Otoyolu üzerinde Seyrantepe’de 11 Blok 935 daire ve 18 ticari üniteden oluşan proje, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Türk Telekom Stadyumu’nun hemen yanında inşa ediliyor. Projedeki daireler 25 yılı aşkın deneyimiyle her mekana özel stil geliştiren ünlü mimar Hakan Helvacıoğlu tarafından tasarlanıyor. Avangart İstanbul’da 1+0, 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 olmak üzere her ihtiyaca cevap verebilecek büyüklük ve özellikte daire tipi bulunuyor. Daire fiyatları 504 bin liradan başlıyor ve kısa bir süre için lansmana özel 84 ay sıfır faiz kampanyası sunuluyor." diye konuştu.