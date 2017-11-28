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Kurum: Sektörde canlılık sürecek

Emlak Konut Genel Müdürü Murat Kurum, bu yıl emlak sektöründe rekor kırılabileceğinin sinyallerini verdi.

Haber Merkezi | 28.11.2017 - 10:05..
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Antalya'da düzenlenen Kentsel Dönüşüm Çalıştayı'nda katılan Emlak Konut Genel Müdürü Murat Kurum, sektöre ve Emlak Konut GYO'ya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Kurum: Sektörde canlılık sürecek

"SEKTÖRDE CANLILIK SÜRECEK"

2017 yılında yapılan 1.34 milyonun üzerineki konut satışıyla rekor kırılacağını belirten Kurum, “Sektörde canlılık sürecek. Bu yıl haziran ayı ve ekim ayı dışında, diğer bütün aylara ait satış verilerinde, 2016'da gerçekleşen satışların üzerinde rakamlara ulaşıldı. 2016'da ulaşılan 1.34 milyon adetlik satışın üzerinde bir rakamı yakalamak sürpriz olmayacaktır." diye konuştu.

"ORTA VADEDE SEKTÖRÜN DİNAMİKLERİ AYNI DEVAM EDECEK"

Kurum ayrıca genç nüfus ve mevcut yapı stokunun yenilenmesi zorunluluğunun gayrimenkul sektörünü daha fazla canlandıracağını belirterek, "Ülkemizde nüfus artışı halen devam ediyor ve buna dayalı bir konut ihtiyacı olduğu gerçek. Bununla beraber, maalesef, yaklaşık yüzde 40'ı gerekli inşaat izinleri olmayan bir konut stokuna sahibiz ve deprem tehlikesi sebebiyle bu konut stokunun acilen yenilenmesi gerekiyor. Ayrıca gerek şehirleşmeden kaynaklanan iç göç gerekse konjonktürel olarak son dönemde yaşanan dış göç konut ihtiyacını tetikleyen en önemli etkenler olarak sayılabilir. Tüm bunları değerlendirdiğimizde, orta vadede sektör açısında dinamiklerin aynı şekilde devam edeceğini tahmin ediyorum."

Kurum: Sektörde canlılık sürecek

"PROJELER ÜRETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Emlak Konut'un projelerine devam edeceğini de ifade eden Kurum, "Büyük şehirler ve bunların arasında da başta İstanbul odaklı olmak üzere ama Anadolu'da da Emlak Konut markalı projelere olan talebi göz ardı etmeden, projeler geliştirmeye devam edeceğiz. TÜİK'in konut satış rakamlarını incelediğimizde, Türkiye'deki konut satışlarının yüzde 20'ye varan kısmı İstanbul'da gerçekleşiyor. Bizim de bu doğrultuda, mevcut ihale edilmemiş arsa portföyümüzün yüzde 90'a yakınını İstanbul'da bulun arsa yatırımlarımız oluşturuyor." dedi.

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