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Kurumuş kayısı ağaçlarından zurna yapıyor

Düğünlerin davulla birlikte vazgeçilmez enstrümanlarından olan zurna, sayıları giderek azalan ustaların ellerinde şekilleniyor.

AA | 27.08.2018 - 12:43..
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Kurumuş kayısı ağaçlarından zurna yapıyor

Ürettiği zurnaların sesi 52 yıldır Türkiye'nin dört bir yanında yankılanan Gaziantepli usta Mesut Uz, maddi kaygılar nedeniyle mesleğini gelecek kuşaklara aktaramamanın üzüntüsünü yaşıyor.

Halk oyunlarının, düğünlerin davulla birlikte vazgeçilmezi olan zurna, halen en eğlenceli günlerde ilk akla gelen enstrüman olmasına rağmen üretimini yapan kişi sayısı her geçen gün azalıyor.

BÜYÜK TALEP GÖRÜYOR

Gaziantep'te yaklaşık 52 yıldır mesleğini ilk günkü aşkla sürdüren zurna ustası 62 yaşındaki Mesut Uz ürettiği enstrümanları Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor.

Kurumuş kayısı ağaçlarına adeta yeniden can vererek enstrümana dönüştüren Uz'un ürettiği zurnalar, rağbet görüyor. Mesleğini geleceğe taşıyacak çırak bulamamaktan yakınan Mesut Uz, bu sanatın son ustalarla birlikte kaybolmasından endişeleniyor.

Kurumuş kayısı ağaçlarından zurna yapıyor

YOĞUN MESAİ

Mesut Uz'un yaptığı zurnalar, ortalama 800 liraya alıcı buluyor. Mesut Uz, temin ettiği kayısı ağaçlarını kuruttuktan sonra ilk aşamada tornada içlerini boşaltıyor.

Daha sonra tığla akort deliklerini açan tecrübeli usta, boyama işlemini de gerçekleştirmesinin ardından enstrümanın düzgün çalıp çalmadığına kontrol ediyor.

Bu sırada akortun düzgün olması için zurnanın içi de temizleniyor. Test aşamasında herhangi bir soruna rastlanmayan zurna, satışa hazır hale geliyor.

Kurumuş kayısı ağaçlarından zurna yapıyor

USTA SAYISI YOK DENECEK KADAR AZ

Yaptığı zurnaların sesinin Türkiye'nin dört bir yanında yankılandığını aktaran Mesut Uz, "Türkiye genelindeki zurna usta sayısı bir elin parmaklarını geçmiyor. Yaptığım araştırmaya göre benimle birlikte İstanbul'da 2, Alanya ve Tokat'ta mesleği sürdüren birer usta kalmış." dedi.

Kurumuş kayısı ağaçlarından zurna yapıyor


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