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Kuş dili, dünya kültürel miras listesine aday gösterildi

UNESCO'nun dünya kültürel miras listesine aday olan Giresun Kuşköy köyüne özgü kuş dili, 500 yıllık geçmişe sahip.

DHA | 27.11.2017 - 17:44..
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Giresun’un Çanakçı İlçesi Kuşköy Köyü’nde arazinin dağınık ve engebeli oluşu, zamanında telefon hattı bulunmaması gibi nedenlerle 500 yılı aşkın bir süredir ıslıkla haberleşme yöntemi kullanılıyor.

KUŞ DİLİ İLE ANLAŞIYORLAR

Kuş sesine benzediği için ‘Kuş dili’ olarak da anılan haberleşme yöntemi yörede günümüzde yaşatılmaya devam ediyor. Bütün kelimeleri ıslıkla hecelenerek söyleyen yöre halkı ‘Kuş dili’ geleneğini çoğu zaman günlük yaşamda kullanıyor.

Kuş dili, dünya kültürel miras listesine aday gösterildi

UNESCO'NUN KÜLTÜREL MİRASI LİSTESİNE ADAY

Kuş dili ile haberleşme yöntemi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından UNESCO’nun ‘İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası' listesine aday gösterildi.

Kuş dili, dünya kültürel miras listesine aday gösterildi

KARAR ARALIK AYINDA AÇIKLANACAK

Kuşdili, eğlence unsuru taşımadan değer görmesi ve korunması, genç kuşaklar tarafından öğrenilerek günlük hayatta kullanımının sağlanması amaçlanıyor. UNESCO yapılan başvuru ile ilgili kararını aralık ayında açıklaması bekleniyor.

Kuş dili, dünya kültürel miras listesine aday gösterildi

Kuş dili, dünya kültürel miras listesine aday gösterildi

Kuş dili, dünya kültürel miras listesine aday gösterildi

Kuş dili, dünya kültürel miras listesine aday gösterildi

Kuş dili, dünya kültürel miras listesine aday gösterildi

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