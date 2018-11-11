taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.4614
Euro
6.1917
Altın
1209.65
Borsa
92839.21
Gram Altın
212.479

Kuşadası Belediyesi'nin önünde çöp eylemi

Çöpleri toplanmayan Aydınlılar, kendi imkanlarıyla topladıkları atıkları Kuşadası Belediyesi'nin önüne götürüp döktü.

İHA | 11.11.2018 - 16:20..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Kuşadası Belediyesi'nin önünde çöp eylemi

Kuşadası Kadınlar Denizi Mahallesi’ndeki İniştepe Sitesi sakinleri çöplerin düzenli olarak toplanmadığını ileri sürdü. Site içindeki çöpleri önce poşetlere sonra da özel araçlarının bagajlarına koyan site sakinleri, Demokrasi Meydanı’ndaki Kuşadası Belediyesi hizmet binasının önüne geldi.

Araçlarından çıkardıkları poşetler içerisindeki çöpleri, çevredeki vatandaşların şaşkın bakışları arasında belediyenin önüne boşaltan site sakinleri ile olay yerine gelen zabıta ekipleri arasında tartışma yaşandı. Araya giren polis ekipleri, site sakinleri ile zabıta ekiplerinin tartışmasının büyümesini önledi.

"TEMİZLİK İŞLERİ EKİPLERİ SİTEMİZE UĞRAMAZ OLDU"

İniştepe Sitesi sakinlerinden Züleyha Durak, “Sitemizdeki çöp sorunu hat safhaya ulaştı. Çocuklarımızı oynamak için bile site bahçesine çıkaramaz olduk, çöplerden çıkan koku da ayrı bir sorun oluşturuyordu. Son dönemlerde artık temizlik işleri ekipleri sitemize uğramaz oldu. Sitemizin içinde çöpler birikti. Sorunumuza çözüm bulamayınca çareyi çöpleri belediyenin önünde dökmekte bulduk “ dedi.

Bu arada, site sakinleri tarafından belediye önüne atılan çöpler daha sonra gelen Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından temizlendi.

Kuşadası Belediyesi'nin önünde çöp eylemi ViDEO

Kuşadası Belediyesi'nin önünde çöp eylemi

Kuşadası Belediyesi'nin önünde çöp eylemi

Kuşadası Belediyesi'nin önünde çöp eylemi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bakan Kurum'dan vatandaşa: Yapmazsam görevi bırakırım

Bakan Kurum'dan vatandaşa: Yapmazsam görevi bırakırım

49
Şırnak’ta tören alanı ve askeri araziye 2 İHA düştü

Şırnak’ta tören alanı ve askeri araziye 2 İHA düştü

96
İsrail'de sirenli saygı duruşu

İsrail'de sirenli saygı duruşu

87
Başkan Erdoğan'a Fransa'da yoğun ilgi

Başkan Erdoğan'a Fransa'da yoğun ilgi

148
Hakkari'de şehit olan 7 askerimizin kimlik bilgileri

Hakkari'de şehit olan 7 askerimizin kimlik bilgileri

66
CHP'de Öztürk Yılmaz hakkında kesin ihraç talebi

CHP'de Öztürk Yılmaz hakkında kesin ihraç talebi

177
FETÖ'cüler dabreye karşı gelen askerleri gözaltına almış

FETÖ'cüler dabreye karşı gelen askerleri gözaltına almış

70
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM