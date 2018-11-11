Kuşadası Kadınlar Denizi Mahallesi’ndeki İniştepe Sitesi sakinleri çöplerin düzenli olarak toplanmadığını ileri sürdü. Site içindeki çöpleri önce poşetlere sonra da özel araçlarının bagajlarına koyan site sakinleri, Demokrasi Meydanı’ndaki Kuşadası Belediyesi hizmet binasının önüne geldi.

Araçlarından çıkardıkları poşetler içerisindeki çöpleri, çevredeki vatandaşların şaşkın bakışları arasında belediyenin önüne boşaltan site sakinleri ile olay yerine gelen zabıta ekipleri arasında tartışma yaşandı. Araya giren polis ekipleri, site sakinleri ile zabıta ekiplerinin tartışmasının büyümesini önledi.

"TEMİZLİK İŞLERİ EKİPLERİ SİTEMİZE UĞRAMAZ OLDU"

İniştepe Sitesi sakinlerinden Züleyha Durak, “Sitemizdeki çöp sorunu hat safhaya ulaştı. Çocuklarımızı oynamak için bile site bahçesine çıkaramaz olduk, çöplerden çıkan koku da ayrı bir sorun oluşturuyordu. Son dönemlerde artık temizlik işleri ekipleri sitemize uğramaz oldu. Sitemizin içinde çöpler birikti. Sorunumuza çözüm bulamayınca çareyi çöpleri belediyenin önünde dökmekte bulduk “ dedi.

Bu arada, site sakinleri tarafından belediye önüne atılan çöpler daha sonra gelen Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından temizlendi.

Kuşadası Belediyesi'nin önünde çöp eylemi ViDEO









