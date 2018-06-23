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Kuşadası Körfezi'nde 41 kaçak göçmen yakalandı

Aydın'daki Kuşadası Körfezi'nde yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 41 göçmen yakalandı.

İHA | 23.06.2018 - 07:25..
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Sahil Güvenlik ekiplerinin yaptığı operasyonda deniz yoluyla Kuşadası Körfezi'nden yurt dışına çıkmaya çalışan kaçak göçmenler bulundu. 3'ü çocuk 16'sı kadın olmak üzere toplam 41 kaçak göçme, yurt dışına çıkmak isterken yakalandı.

Kuşadası Körfezi'nde 41 kaçak göçmen yakalandı

BOTLA KAÇMAYA ÇALIŞTILAR

Yasa dışı yollardan Yunanistan’ın Sisam adasına kaçmaya çalışan kaçak göçmenleri taşıyan lastik bot görevlendirilen sahil güvenlik botu tarafından durdurularak, bot içerisindeki 3 çocuk, 16 kadın ve 22 erkekten oluşan toplam 41 kaçak göçmen yakalandı.

14’ü Angola, 9’u Orta Afrika, 5’i Liberya, 4’ü Kongo, 3’ü Filistin, 2’si Güney Afrika, 1’i Irak, 1’i Mali, 1’i Moritanya ve 1’i Sierra Leone uyruklu olan kaçak göçmenler, ifadelerinin alınmasının ardından, il göçmen bürosuna teslim edildi.

Kuşadası Körfezi'nde 41 kaçak göçmen yakalandı


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