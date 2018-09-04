Kuşadası ve Didim’de 61 kaçak göçmen yakalandı

Kuşadası Körfezi Doğanbey önlerinde yasa dışı yollardan Yunanistan’ın Sisam Adası'na kaçmaya çalışan bir grup kaçak göçmenin bulunduğu yolunda ihbar alan Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.

Görevlendirilen sahil güvenlik botu tarafından kaçak göçmenleri taşıyan söz konusu lastik bot durdurularak, içerisindeki 7’si çocuk, 8’i kadın toplam 32 kaçak göçmen yakalandı.

İL GÖÇ BÜROSUNA TESLİM EDİLDİLER

Sahil güvenlik ekiplerinin Didim’de gerçekleştirdikleri ikinci operasyonda ise Tekağaç Burnu önlerinde lastik bir bot ile kaçmaya çalışan 13’ü çocuk ve 5’i kadın toplam 29 kaçak göçmen ele geçirildi.

Her iki operasyonda yakalanan 21 Irak, 15 Suriye, 13 Filistin, 8 G.Afrika, 4 Eritre uyruklu toplam 61 kaçak göçmen, ifadelerinin alınmasının ardından İl Göçmen Bürosuna teslim edildiler.



