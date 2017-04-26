Kuşadası'na 400 milyon liralık jeotermal yatırım

Kuşadası'nda planladıkları yatırım için ÇED iznini alan turizm firmasının yetkilileri, projeyi hayata geçirmek için gün sayıyor.

ÇED İZNİYLE 3 FARKLI BÖLGEDE 12 REZERV

Firmanın Ege Bölgesi temsilcisi Hasan Göçmen yaptığı açıklamada, aldıkları ÇED izniyle 3 farklı bölgede 12 rezerv alanı belirlediklerini, çıkartılacak jeotermal suyu, konut ısıtılması, termal turizm ve sağlık turizminde kullanmayı hedeflediklerini söyledi.

İlçedeki turistik otellere sıcak su sağlamanın yanı sıra birçok turistik tesis yapacaklarını anlatan Göçmen, "Yaklaşık 900 odası bulunan iki ayrı otel, termal özelliği var. 7 futbol sahası, bununla birlikte bünyesinde seracılık da yapılan bir konsept üzerinde çalışma başlatıldı. 350-400 milyon lira gibi bir yatırım planlıyoruz." dedi.

"TERMAL TURİZM, 12 AY TURİZM DEMEKTİR"

Kuşadası Otelciler ve Yatırımcılar Derneği Başkanı Tacettin Özden de termal turizmin kesintisiz olduğuna dikkati çekerek, "Termal turizm, 12 ay turizm demektir. Bu, bölgeye ciddi katkı sağlar. Bölgenin turizmine, ekonomisine, halkın yaşam standardının yükselmesine katkı sağlayacaktır. Marka olmak lazım. İnsanların burayı bilmesi lazım. Herkes şu an iştahla bunların yapılıp, açılmasını bekliyor." diye konuştu.