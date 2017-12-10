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Kuşadası'nda 43 kaçak göçmen yakalandı

Aydın Kuşadası'na bağlı Güzelçamlı’da yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 43 kaçak göçmen yakalandı.

İHA | 10.12.2017 - 05:52..
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Kuşadası'nda 43 kaçak göçmen yakalandı

Bir grup kaçak göçmenin lastik bir botla yasa dışı yollardan Yunanistan’ın Sisam adasına kaçmaya çalıştığı yönünde ihbar alan Kuşadası Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı’na bağlı ekipler, Güzelçamlı açıklarında havadan ve denizden denetim yaptı.

LASTİK BOTLA AYRILDIKLARI SIRADA DURDURULDULAR

Denetim sırasında hareket halindeki lastik botu durduran Sahil Güvenlik ekipleri 12 Suriye, 21 Afganistan, 2 İran, 1 Kongo ve 7 Dominik Cumhuriyeti uyruklu toplam 43 kaçak göçmeni yakaladı.

Gözaltına alınan kaçak göçmenler, sağlık kontrolünden geçirilip, ifadelerinin alınmasının ardından il göçmen bürosu’na teslim edildi.

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