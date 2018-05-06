taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
102.599
USD
4,2303
EURO
5,0594
ALTIN
178,60
PETR
74,9600

Kuşadası’nda köprülü kavşaklar şelaleye döndü

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde kuvvetli fırtına ve sağanak yağmur nedeniyle yollar sularla kaplanırken, birçok evi de su bastı.

İHA | 06.05.2018 - 10:59..
  1. Haberler
  2. Projeler

Kuşadası Körfezi genelinde fırtına ve sağanak yağmur etkili oldu. Kuşadası’nın Söke ve Selçuk ilçeleriyle bağlantısını sağlayan çevre yolu ve şehir merkezindeki Kervansaray önü, Otogar kavşağı, Yeni Aydın yolu kavşağı, Mezarlık yolu, Atatürk ve İnönü bulvarları, Sahil yolu ile İkiçeşmelik Mahallesi’ndeki yolları tamamen dolduran sular trafiğin aksamasına sebep oldu.

Kuşadası’nda köprülü kavşaklar şelaleye döndü

BİRÇOK EVİ SU BASTI

Köprülü kavşaklara kadar taşan yağmur suları, adeta şelale görüntüsü oluşturdu. Kuşadası’na bağlı Güzelçamlı ve Davutlar ile yazlık sitelerin yoğunlukta olduğu Yavansu, Karaova, Kadıkalesi bölgelerinde de birçok evi su bastı. Kuşadası Liman Başkanlığı, tekne ve yatların denize açılmamasını istedi.

Kuşadası’nda köprülü kavşaklar şelaleye döndü

DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLUNMALI

Meteoroloji Müdürlüğünden yapılan açıklamada, fırtına ve yağmurun tüm Ege Bölgesi’nde etkili olduğu kaydedilerek, “Fırtına ve sağanak yağmur sürecek. Kuvvetli yağış ve kuvvetli fırtınanın oluşturması muhtemel olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın, denizcilerimizin ve balıkçılarımızın dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.” denildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Çanakkale Köprüsü'nün açılış tarihi netleşti
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, 'Simgelerin Köprüsü' olarak adlandırılan Çanakkale Köprüsü'nün 18 Mart 2022'de açılacağının müjdesini verdi.
Cendere Köprüsü 1800 yıldır ayakta
Adıyaman'da 'Tek kemerli' olma özelliğini elinde bulunduran Cendere Köprüsü, 1800 yıldan beri ayakta kalmayı başardı.
Restorasyonu tamamlanan Mısır Çarşısı görüntülendi
355 yıllık Mısır Çarşısı, 5 yıl süren restorasyon çalışmaları sonunda yeni yüzüne kavuştu.
Bostancı- Dudullu Metrosu'nda çalışmalar sürüyor
13 istasyon inşa edilmesi planlanan Bostancı- Dudullu Metrosu'nda çalışmalar aralıksız devam ediyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Tapu harcında oran düşürüldü

Tapu harcında oran düşürüldü

94
CHP-HDP arasında 24 Haziran kavgası

CHP-HDP arasında 24 Haziran kavgası

64
CHP'den Comandante Temel'e imza çağrısı

CHP'den Comandante Temel'e imza çağrısı

71
ABD Temsilciler Meclisi'nden Türkiye'ye silah yasağı

ABD Temsilciler Meclisi'nden Türkiye'ye silah yasağı

118
Muharrem İnce, Demirtaş'ı ziyaret edecek

Muharrem İnce, Demirtaş'ı ziyaret edecek

218
Adriana Lima yakın takipte

Adriana Lima yakın takipte

9
'Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'nu koltuğundan edebilir'

'Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'nu koltuğundan edebilir'

90
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM