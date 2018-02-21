Kuşadası'nda minarelerden müzik yayını tepki çekti

Minarelerden müzik yayını ilk olarak geçen hafta Türkmen Camii'nden yapıldı. Ezan sonrası minareden Aşık Fakir'in yazdığı, ilk kez İbrahim Tatlıses'in seslendirdiği 'Tabip sen elleme benim yaramı' türküsünü duyanlar, kulaklarına inanamadı.

BAŞKA BİR CAMİDEN DE MÜZİK YAYINI

Çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasından sonra bu kez de Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Belediye Camii'nin minaresinden, radyodan çalındığı anlaşılan parçalar yankılandı. Sosyal medya paylaşımlarında, camilerin imamları hedef alındı. Kimi, "Hoca kendini fazla kaptırdı, ezandan sonra minareden türkü çalıyor" derken, kimi ise "Hoca radyo frekansını ayarlamaya çalışıyor" diye yorum yaptı.

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MÜFTÜLÜK OLAYI ARAŞTIRIYOR

Konunun sürekli gündeme gelmesi üzerine açıklama yapan İlçe Müftülüğü yetkilisi, "Minarelerimizden bu yayınları imamlarımızın yapması mümkün değil. Camilerimizde ezan merkezi sistem ile okunuyor. Muhtemelen telsiz frekanslarına giriliyor. Art niyetli bir girişim. Konuyu araştırıyoruz. Sistemi kuran firma ile irtibata geçtik." dedi.