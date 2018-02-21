taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
115.067
USD
3,7921
EURO
4,6723
ALTIN
161,71
PETR
64,7700

Kuşadası'nda minarelerden müzik yayını tepki çekti

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, merkezi sistemle ezan okunan çeşitli camilerin minarelerinden müzik yayını yapılması, ilçe sakinlerini şaşırttı.

DHA | 21.02.2018 - 10:12..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Minarelerden müzik yayını ilk olarak geçen hafta Türkmen Camii'nden yapıldı. Ezan sonrası minareden Aşık Fakir'in yazdığı, ilk kez İbrahim Tatlıses'in seslendirdiği 'Tabip sen elleme benim yaramı' türküsünü duyanlar, kulaklarına inanamadı.

BAŞKA BİR CAMİDEN DE MÜZİK YAYINI

Çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasından sonra bu kez de Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Belediye Camii'nin minaresinden, radyodan çalındığı anlaşılan parçalar yankılandı. Sosyal medya paylaşımlarında, camilerin imamları hedef alındı. Kimi, "Hoca kendini fazla kaptırdı, ezandan sonra minareden türkü çalıyor" derken, kimi ise "Hoca radyo frekansını ayarlamaya çalışıyor" diye yorum yaptı.

Kuşadası'nda minarelerden müzik yayını tepki çekti

Kuşadası'nda minarelerden müzik yayını tepki çekti

MÜFTÜLÜK OLAYI ARAŞTIRIYOR

Konunun sürekli gündeme gelmesi üzerine açıklama yapan İlçe Müftülüğü yetkilisi, "Minarelerimizden bu yayınları imamlarımızın yapması mümkün değil. Camilerimizde ezan merkezi sistem ile okunuyor. Muhtemelen telsiz frekanslarına giriliyor. Art niyetli bir girişim. Konuyu araştırıyoruz. Sistemi kuran firma ile irtibata geçtik." dedi.

Kuşadası'nda minarelerden müzik yayını tepki çekti

Kuşadası'nda minarelerden müzik yayını tepki çekti

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Çukur dizisi trafik polisinden özür diledi

Çukur dizisi trafik polisinden özür diledi

288
Şenol Güneş: Kendimizi avutmaya gerek yok

Şenol Güneş: Kendimizi avutmaya gerek yok

216
Heynckes: İstanbul'da da aynı oyunumuzu oynayacağız

Heynckes: İstanbul'da da aynı oyunumuzu oynayacağız

79
CHP Mehmetçik'in milli ittifak pozunu beğenmedi

CHP Mehmetçik'in milli ittifak pozunu beğenmedi

147
Almanya TSK'nın Afrin operasyonundan kaygılı

Almanya TSK'nın Afrin operasyonundan kaygılı

57
Nauert: Bölgede ne oluyor bilmiyoruz

Nauert: Bölgede ne oluyor bilmiyoruz

133
Şarköy'de 3 metre 20 santimlik yılan bulundu

Şarköy'de 3 metre 20 santimlik yılan bulundu

13
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM