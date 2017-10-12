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Kuşunu yiyen köpeği av tüfeğiyle vurdu

Konya'da bir kişinin kovaladığı sokak köpeğini av tüfeğiyle vurma anı, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

12.10.2017 - 12:37
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Merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde, elinde av tüfeğiyle bir sokak köpeğini kovalayan kişi, tel örgülerle çevrili alandan kaçamayan köpeğe ateş etti. Yaralanan köpeği aracının bagajına koyan kişi, olay yerinden uzaklaştı.

POLİS PEŞİNDE

Polis ekipleri, 42 AYZ 01 plakalı araçla olay yerinden uzaklaşan kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kuşunu yiyen köpeği av tüfeğiyle vurdu

Kuşunu yiyen köpeği av tüfeğiyle vurdu VİDEO

"KUŞUNU YEDİĞİ İÇİN.."

Olay yerine gelen Konya Mevlana Doğayı ve Hayvanları Sevenler Derneği Başkanı Gonca Cansoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, "İhbar bize ulaşır ulaşmaz olay yerine geldik. Köpeği vuran kişi çevresindekilere, kuşunu yediği gerekçesiyle olayı gerçekleştirdiğini söylemiş. Güvenlik kamerası görüntülerine ulaştık. Polis merkezine gidip şikayetimizi bildireceğiz." dedi.

Yakınlardaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, köpeği kovalayan kişinin av tüfeğiyle ateş açması, daha sonra da kanlar içindeki hayvanı tel örgünün dışına atması görülüyor.

Cep telefonu ile kaydedilen görüntülerde ise köpeğin aracın bagajına konulması görülüyor.

Kuşunu yiyen köpeği av tüfeğiyle vurdu

Kuşunu yiyen köpeği av tüfeğiyle vurdu

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