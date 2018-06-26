Kütahya'da hayvan otlatma kavgası kanlı bitti

Avrupa'nın en büyük limanı olan Rotterdam Limanı'nda Norveç bandıralı bir tankerin iskeleye çarpması sonucu meydana gelen akaryakıt sızıntısı nedeniyle ciddi bir çevresel feleket yaşanıyor.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir polis memuru, boşanmak üzere olduğu eşini oğlunun gözü önünde beylik silahıyla iki el ateş ederek öldürdü.

1 İstanbul için dolu alarmı İstanbul'u da kapsayan bir alanda, süper hücreli fırtına ve ceviz büyüklüğünde dolu yağışının meydana gelebileceği uyarısı yapıldı.

2 CHP'li Mahmut Tanal'dan seçmeni aşağılayan paylaşımlar CHP milletvekili Mahmut Tanal, 24 Haziran'da yaşadıkları yenilginin öfkesini seçmenden çıkarmaya çalışıyor.

3 Macron'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kutlama Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçim zaferi nedeniyle tebrik etti.

4 Beyaz Saray: Erdoğan ile Trump görüşecek Beyaz Saray Sözcüsü Sara Sanders, seçim sonuçlarını görüşmek üzere ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında bir telefon görüşmesi ayarlamaya çalıştıklarını söyledi.

5 Kocaeli'de polis memuru, boşanmak isteyen eşini öldürdü Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir polis memuru, boşanmak üzere olduğu eşini oğlunun gözü önünde beylik silahıyla iki el ateş ederek öldürdü.

6 Hollanda'da çevre felaketi Avrupa'nın en büyük limanı olan Rotterdam Limanı'nda Norveç bandıralı bir tankerin iskeleye çarpması sonucu meydana gelen akaryakıt sızıntısı nedeniyle ciddi bir çevresel feleket yaşanıyor.