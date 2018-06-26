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Kütahya'da hayvan otlatma kavgası kanlı bitti

Gediz ilçesinde hayvan otlatmaa nedeniyle husumetin yaşandığı kavgada bir kişi silahla vurularak öldürüldü.

İHA | 26.06.2018 - 06:03..
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Gediz ilçesine bağlı Yunuslar köyü sakinlerinden Yusuf Yıldız (62), daha önce aralarında hayvan otlatmaktan dolayı husumet bulunan Kerim Yılmaz’la (32) Akkaya köyü sınırında tartışmaya başladı. Çıkan hayvan otlatma tartışmasında üstünde taşıdığı tabanca ile Kerim Yılmaz’a ateş eden Yusuf Yıldız, Kerim Yılmaz’ın olay yerinde ölümüne neden oldu. Olaydan sonra kaçan Yusuf Yıldız Jandarma ekiplerince yapılan sıcak takiple yakalanarak gözaltına alındı.
Kerim Yılmaz’ın cesedi Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Gediz Devlet Hastanesi morguna konuldu.

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