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Kütahya'da PKK propagandası yapan asker tutuklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakarette bulunduğu ve terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı ortaya çıkan asker, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AA | 28.12.2017 - 10:06..
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Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tavşanlı İlçe Jandarma Komutanlığında vatani görevini yapan er Hamdi K.'nin (20), sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren ve PKK/KCK'yı öven paylaşımlarda bulunduğunu belirledi.

TUTUKLAMA KARARI

Gözaltına alınan Hamdi K, işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece, "terör örgütü propagandası yapmak, cumhurbaşkanı ve devlet büyüklerine hakaret, suç ve suçluyu övmek, halkı ki̇n ve düşmanlığa tahri̇k" suçlamasıyla cezaevine gönderildi.

Kütahya'da PKK propagandası yapan asker tutuklandı

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