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Kütahya'da suç örgütüne baskın: 13 gözaltı

Kütahya polisi bahis oynatmak için suç örgütü kuran şüphelilere operasyon düzenledi. Operasyonda 13 kişi gözaltına alınırken, birçok silah ele geçirildi

AA | 29.01.2018 - 17:09..
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çıkar amaçlı yasa dışı bahis oynamak ve oynatmak amacıyla silahlı organize suç örgütü kurdukları belirlenen şüphelilerin ev ve iş yerlerine operasyon düzenledi.

OPERASYONDA ELE GEÇENLER

Operasyonda E.O, R.A, İ.K, H.K, K.Y, N.A, B.C, Y.Y, S.A, B.A, E.K, H.G. ve İ.D. gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 6 ruhsatsız av tüfeği, 2 ruhsatsız ve 3 kurusıkı tabanca, 9 muşta, 400 gram kubar esrar ve bahisten kazanıldığı değerlendirilen 30 bin lira ele geçirildi.

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