Kütahya'da tır ve yolcu otobüsü çarpıştı: 1 ölü 13 yaralı

Konya'ya giden bir yolcu otobüsü Kütahya Otogarı'na uğradı. Saat 01:30 sularında harekete ederek çevre yoluna çıkan otobüsle tır çaprıştı.
1 YOLCU HAYATINI KAYBETTİ
Adem Çiğli yönetimindeki otobüs yola çıktığı anda Lokman Ölmez'in kullandığı tır ile çarpıştı. Kazada yolcu otobüsü devrildi. Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada otobüs yolcularından Seval Özge Arifoğlu olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan 12 yolcu ile TIR şoförü Lokman Ölmez, ambulanslarla Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.