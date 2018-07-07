taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
98.734
USD
4,5739
EURO
5,3732
ALTIN
184,64
PETR
77,1300

Kütahya'da tır ve yolcu otobüsü çarpıştı: 1 ölü 13 yaralı

Kütahya'dan Konya'ya giden yolcu otobüsü kaza yaptı. Meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 13 kişi de yaralandı.

DHA | 07.07.2018 - 02:45..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Konya'ya giden bir yolcu otobüsü Kütahya Otogarı'na uğradı. Saat 01:30 sularında harekete ederek çevre yoluna çıkan otobüsle tır çaprıştı.

Kütahya'da tır ve yolcu otobüsü çarpıştı: 1 ölü 13 yaralı


1 YOLCU HAYATINI KAYBETTİ

Adem Çiğli yönetimindeki otobüs yola çıktığı anda Lokman Ölmez'in kullandığı tır ile çarpıştı. Kazada yolcu otobüsü devrildi. Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada otobüs yolcularından Seval Özge Arifoğlu olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan 12 yolcu ile TIR şoförü Lokman Ölmez, ambulanslarla Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kütahya'da tır ve yolcu otobüsü çarpıştı: 1 ölü 13 yaralı


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yeni KHK yayınlandı

Yeni KHK yayınlandı

37
Rusya’dan ABD'nin gümrük vergi artışına misilleme

Rusya’dan ABD'nin gümrük vergi artışına misilleme

5
İrem Derici hayranları ağaçlara çıktı

İrem Derici hayranları ağaçlara çıktı

27
Köpeğe çarpmamaya çalışırken kaza yaptı

Köpeğe çarpmamaya çalışırken kaza yaptı

29
Zonguldak'ta 4 DEAŞ şüphelisi Suriyeli yakalandı

Zonguldak'ta 4 DEAŞ şüphelisi Suriyeli yakalandı

4
181 kilogram esrar Türkiye'ye girmeden yakalandı

181 kilogram esrar Türkiye'ye girmeden yakalandı

1
Hintli iş adamından çalışanlarına İstanbul tatili

Hintli iş adamından çalışanlarına İstanbul tatili

5
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM