1 CHP'lilerin Muharrem İnce'ye fısıldayan adam efsanesi 24 Haziran seçimlerinde hakkında birçok komplo teorisi üretilen Cumhurbaşkanı adayı İnce'nin YSK önündeyken arkasındaki şahısla ilgili iddiaları da o şahsın kendisi çürüttü.

2 Kütahya'da tır ve yolcu otobüsü çarpıştı: 1 ölü 13 yaralı Kütahya'dan Konya'ya giden yolcu otobüsü kaza yaptı. Meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 13 kişi de yaralandı.

3 İnternetten alışverişte güven damgası dönemi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, e-ticaret sitelerine güven damgası verecek.

4 Köpeğe çarpmamaya çalışırken kaza yaptı Tacettin Yavuz, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde önüne köpek çıkması sonucu yoldan çıktı. Meydana gelen kazada 2 kişi yaşamını yitirdi.

5 Hintli iş adamından çalışanlarına İstanbul tatili Dünyanın en zenginleri arasında gösterilen Hintli iş adamı, 3 bin 500 çalışanını 11-18 Temmuz'da İstanbul tatili ile ödüllendirecek.

6 Ankara'da parmaklıklara sıkışan köpek kurtarıldı Başkentin Yenimahalle ilçesindeki Karşıyaka Mezarlığı'nın demir parmaklıklarına sıkışan yavru köpek, çevreden geçen bir kişi tarafından kurtarıldı.