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Kütahya'da yoğun yağış

Kütahya'da şiddetli sağanak nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.

04.08.2017 - 16:54
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Kitahya kent merkezinde yaklaşık 20 dakika süren yağış nedeniyle Fuatpaşa, Gaybi Efendi ve Fatih mahallelerindeki birçok ev ve iş yerinde su baskını yaşandı.

KENT SAKİNLERİ SIĞINACAK YER ARADI

Vatandaşlar, yağmurdan korunmak için merdiven altlarına, otobüs duraklarına ve mağazalara sığındı.

Kütahya'da yoğun yağış

ULAŞIM AKSADI

Adnan Menderes ve Fatih Sultan Mehmet bulvarlarında rögarların taşması ve yollarda biriken su nedeniyle ulaşım güçlükle sağlandı.

AFAD MÜDAHALE ETTi

Su baskınlarına Kütahya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile AFAD ekipleri müdahale etti ve sular tahliye edilmeye başlandı.

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