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Kütahya'daki cinayet sonrası karı koca tutuklandı

Kütahya'da, bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan karı koca tutuklandı.

19.02.2017 - 07:56
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Kütahya'daki cinayet sonrası karı koca tutuklandı

Önceki gün Yunus Emre Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan İsmail Yavuz'un (25) katil zanlısı olarak gözaltına alınan ev sahibi Mehmet (38) ve eşi Emine C. (34), emniyetteki sorgulamalarının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

EŞİYLE BİRLİKTE CİNAYET İŞLEDİ İDDİASI

Öte yandan, cinayet şüphelisi Mehmet C. emniyetteki sorgusunda, öldürülen İsmail Yavuz ile eşinin arasında gönül ilişkisi olduğundan şüphelendiğini, olay günü ise eşinin cep telefonundan mesaj atarak Yavuz'u eve çağırdığını ve eşiyle birlikte cinayeti işlediğini iddia ettiği öğrenildi.

Kütahya'daki cinayet sonrası karı koca tutuklandı

EVİNDE ÖLÜ BULUNMUŞTU

Önceki gün, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan vatandaşların ihbarı üzerine Yunus Emre Mahallesi'ndeki bir apartman dairesine gelen polis ekipleri, İsmail Yavuz'u (25) bıçaklanarak öldürülmüş halde bulmuştu. Ev sahibi Mehmet ve eşi Emine C, cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınmıştı.

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