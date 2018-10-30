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Kütahya'ya 2 proje müjdesi

Kütahya'ya yapılacak 'Millet Bahçesi' ve stat için çalışmalar hız kazandı.

İHA | 30.10.2018 - 12:54..
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kütahya’ya yapılması planlanan şehir stadının tasarruf tedbirlerinden etkilenmeyeceğini ifade etti. Kasapoğlu, bakanlığa ait arazinin belediyeye devri işlemlerinin hızlandırılacağını dile getirdi.

Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu makamında ziyaret ederek, bakanlığın Kütahya'daki projeleri ile ilgili bilgi alışverişinde bulundu.

"ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR"

Ziyarette konuşan Bakan Kasapoğlu, "Kütahya ilimize yapımı planlanan Kütahya şehir stadı için çalışmalarımız devam ediyor. Yapılacak olan şehir stadı ekonomik tedbir kararlarından etkilenen projeler içinde değil. En kısa zamanda Kütahya’ya bu stadı kazandıracağız. Ayrıca Cumhurbaşkanımızın talimatı ile illere yapımı planlanan millet bahçeleri için de Kütahya’da da Kütahya Belediyemizin proje alanı içerisinde yer alan Gençlik ve Spor Bakanlığı’na ait olan, Dumlupınar stadı, Kapalı Spor Salonu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Kapalı Yüzme Havuzu’nun bulunduğu yerlerin tahsisinde bir problem olmayacak. Bakanlık olarak Kütahya Belediyesi tarafından projelendirilen Kütahya millet bahçesine gereken tüm desteği vereceğiz." dedi.

Başkan Saraçoğlu, Kütahya Belediyesi tarafından yapılan yüzme havuzları ve semt halı sahalarının açılışı için Bakan Kasapoğlu’nu Kütahya’ya davet etti.

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