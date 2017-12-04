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Kutsi ve Feyza Çıpa nişanlandı

Şarkıcı Kutsi ile oyuncu sevgilisi Feyza Çıpa evlilik yolunda ilk adımı attı.

Haber Merkezi | 04.12.2017 - 10:59..
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RR

Eylül ayında 5 günlük bir ayrılık yaşadıktan sonra tekrar barışan Kutsi ve Feyza Çıpa çiftinin nişan töreni dün akşam gerçekleşti.

GELİNLİK PROVASI

Nişanın yapıldığı mekânın beyaz balonlarla süsleten ünlü çiftin, nişan pastasındaki altın detaylar da gözden kaçmadı. Gelin olmaya hazırlanan Feyza Çıpa, nişan için seçtiği beyaz elbisesiyle adeta gelinlik provası yaptı.

FEYZA'NIN GÖZLERİNDE KAYBOLDU

Çiftin bu özel gününe ailesi ve yakın arkadaşları katıldı. Geceden renkli kareler sosyal medyadan paylaşıldı. Kutsi'nin müstakbel eşinin gözlerine bakarak şarkı söylemesi sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Kutsi ve Feyza Çıpa nişanlandı

Kutsi ve Feyza Çıpa nişanlandı

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