Kutsi ve Feyza Çıpa nişanlandı

Eylül ayında 5 günlük bir ayrılık yaşadıktan sonra tekrar barışan Kutsi ve Feyza Çıpa çiftinin nişan töreni dün akşam gerçekleşti.
GELİNLİK PROVASI
Nişanın yapıldığı mekânın beyaz balonlarla süsleten ünlü çiftin, nişan pastasındaki altın detaylar da gözden kaçmadı. Gelin olmaya hazırlanan Feyza Çıpa, nişan için seçtiği beyaz elbisesiyle adeta gelinlik provası yaptı.
FEYZA'NIN GÖZLERİNDE KAYBOLDU
Çiftin bu özel gününe ailesi ve yakın arkadaşları katıldı. Geceden renkli kareler sosyal medyadan paylaşıldı. Kutsi'nin müstakbel eşinin gözlerine bakarak şarkı söylemesi sosyal medyada büyük ilgi gördü.