Kutsi ve Feyza Çıpa nişanlandı

Şarkıcı Ebru Gündeş, ABD'de Türkiye aleyhinde ifade veren Reza Zarrab ile boşanmak için harekete geçti.

MHP Lideri, Cumhur İttifakı formülünün bir sırrının olduğunu belirterek herkesten biraz sabır istedi.

Devlet Bahçeli: Her şeyin zamanı var

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15 Temmuz'un faturasını FETÖ'cüler ödeyecek

TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, FETÖ ile irtibatı olan kişi ve kuruluşların, darbe girişiminde ortaya çıkan zararın maddi boyunun ödemesi için ilgili bakanlıklara yazı gönderildiğini açıkladı.