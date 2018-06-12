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Kuveyt ve Ürdün ilişkileri geliştirmek için masaya oturdu

Kuveyt Emiri Eş-Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile bölgesel ve uluslararası ilişkileri görüştü:

AA | 12.06.2018 - 22:47..
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Kuveyt Emiri Eş-Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah başkentteki Dimsan Sarayı'nda ülkesini ziyaret eden Ürdün Kralı 2. Abdullah ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Kuveyt ve Ürdün ilişkileri geliştirmek için masaya oturdu

İLK TEMAS MEKKE'DE OLDU

Görüşmede bölgesel ve uluslararası ilişkiler ile iki ülkeyi ilgilendiren meselelerin masaya yatırıldığı belirtildi.

Ayrıca görüşmede ikili ilişkileri geliştirme yolları ve koordinasyonun ele alındığı aktarıldı.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde Ürdün'ün içinde bulunduğu ekonomik krizden çıkış yollarını aramak için Mekke'de düzenlenen dörtlü zirvenin ardından temaslarda bulunmak üzere Kuveyt'e gelmişti.

Kral Abdullah'a ziyaretinde Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Genelkurmay Başkanı Mahmud Abdulhalim Ferihat ile bazı üst düzey yetkililer eşlik ediyor.

ÜRDÜN'E YARDIM ONAYLANDI

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Kuveyt Emiri Eş-Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ve Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Yardımcısı Eş-Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum'un yanı sıra Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın katılımıyla dün Mekke'deki Es-Safa sarayında dörtlü zirve düzenlenmiş ve zirvede Ürdün'e 2,5 milyar dolarlık ekonomik yardım yapılması kararlaştırılmıştı.

Ürdün'de yıl başında gelen zamlar ve Hani el-Mulki hükümetinin ekonomi politikaları sorunlara yol açmış, temel ihtiyaç maddelerindeki yüksek oranlı fiyat artışları vatandaşın tepkisini çekerken, son olarak tartışmalı gelir vergisi yasa tasarısı geniş çaplı protestolara neden olmuştu.

Ürdün Başbakanı Mulki, tartışmalı gelir vergisi yasa tasarısına karşı düzenlenen yoğun protestolarda okların hükümete çevrilmesi sonucu geçen pazartesi istifa etmiş, Kral Abdullah ise ertesi gün Eğitim Bakanı Ömer er-Rezzaz'ı yeni hükümeti kurmakla görevlendirmişti.

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