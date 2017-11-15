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Kuveyt'teki Türk işçiler Erdoğan'ı tezahüratla karşıladı

Bir dizi ziyaret amacıyla Kuveyt'e giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk işçilerle buluştu.

15.11.2017 - 11:09
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Rusya ziyaretinin ardından Kuveyt'e geçen Recep Tayyip Erdoğan, buradaki görüşmelerinin ardından da Katar'a geçti.

Kuveyt'teki Türk işçiler Erdoğan'ı tezahüratla karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuveyt emiri ile birlikte Türk mütehitler tarafından yapılan Kuveyt uluslararası havalimanı yeni terminal binasının inşaat alanında inceleme yaptı çalışmalar hakkında bilgi aldı.

TÜRK İŞÇİLERLE BULUŞMA

Erdoğan, Kuveyt Uluslararası Havalimanı yeni terminal binasını ziyaret ederek işçilerle görüştü ve fotoğraf çektirdi. Burada çalışan Türk işçiler Cumhurbaşkanı'nı "Hoş geldin" ve "Türkiye seninle gurur duyuyor" tezaruhatlarıyla karşılandı.

Kuveyt'teki Türk işçiler Erdoğan'ı bu tezahüratla karşıladı- VİDEO

TEMELİNİ ERDOĞAN ATMIŞTI

Kuveyt Uluslararası Havalimanı yeni terminal binası, Mayıs 2017'de temeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kuveyt Emiri Şeyh Sabah El Cabir Al Ahmed El Sabah tarafından atılmıştı. Proje, Türk müteahhitlik sektörünün yurt dışında kazandığı en büyük ihale olma özelliğini taşıyor.

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