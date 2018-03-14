Kuyucak İlçe Jandarma Komutanı'na FETÖ gözaltısı

TSK ve ÖSO, Afrin'in Kori Gul, Şadir, Çolağan, Göz, Marratah, Şatiyan, Yukarı Kaferdel ve Kuran köylerini teröristlerden temizledi.

Sanayi üretimi, ocakta bir önceki aya göre Euro Bölgesi'nde yüzde 1, Avrupa Birliği'nde (AB) ise yüzde 0,7 düştü.

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Doğa içinde yapılan muhteşem dağ evi

Dağ evleri deniz kenarında bulunan birçok tatil beldesinin aksine, mis gibi temiz havası ve yemyeşil ormanların içindeki doğasıyla dağ evleri, daha sakin ve huzurlu bir yaşam imkanı sunar...