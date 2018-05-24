1 Ramazan Bayramı'nda 700 bin tatilci bekleniyor 2018 yılında 40 milyon turistle rekor kırmaya hazırlanan turizm sektörü, Ramazan Bayramı'nın da hareketli bir tatil dönemi olmasını bekliyor.

2 Amerika Suriye'nin petrol yataklarını vurdu Suriye Dışişleri Bakanı, teröristlere destek olan Amerika'nın rejime ait petrol yataklarını bombaladığını söyledi.

3 TSK Kuzey Irak'ta askeri üs kurdu PKK’lı teröristlerden temizlenen Hakurk’ta örgütün Armuş, Avaşin Basyan ve Kani Rash’da kamp olarak kullandığı alanlara Mehmetçik tarafından üs bölgeleri kuruldu.

4 Kuyumcudan para çalan İranlılar tatilde yakalandı İzmir’de bir kuyumcudan 6 bin 500 Euro çalan İran uyruklu 3 kişi Muğla’da tatil yaparken yakalandı.

5 Mahsun Kırmızıgül: Dizi yok film var Son yaptığı filmler gişede beklenilen ilgiyi görmeyen Mahsun Kırmızıgül, gözünü kararttı.

6 Dünya nüfusunun yüzde 22'si obez olacak Danimarka'da yapılan bir araştırmaya göre, günümüzde birçok ülkede sağlığı tehdit eden obezite hastalığı, 2045 yılına kadar dünyanın beşte birinde görülecek.