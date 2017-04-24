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Kuyumcunun camını kırıp 2 kilo gümüş çaldılar

Antalya Manavgat'ta uyumcu dükkanının camını kıran 2 şüpheli, yaklaşık 5 bin dolar değerinde 2 kilo gümüş çaldı.

24.04.2017 - 22:42
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Şelale Caddesi’ndeki Talya Kuyum adlı işyerine 23 Nisan saat 03.00 sıralarında gelen şüpheliler, camı kırıp vitrinde bulunan 2 kilo gümüşü çalarak kaçtı. Çalınan gümüşlerin değerinin yaklaşık 5 bin dolar olduğunu söyleyen işyeri sahibi Mustafa Çelik, kırılan camla birlikte toplam zararının 20 bin liraya yaklaştığını söyledi.

Kuyumcunun camını kırıp 2 kilo gümüş çaldılar

BENDEN SONRA GELDİLER

Hırsızların çıkardığı gürültüye üst kattaki komşunun uyandığını ve polisi aradığını anlatan işyeri sahibi Çelik, “Komşumuz polisi aradıktan sonra kimsenin gelmemesi üzerine yeniden arayarak, ‘Bakın burada böyle bir olay oldu, kimse gelmedi’ diye bir daha aramış. Gece beni güvenlik şirketi aradı, işyerimin elektriğinin kesildiğini söyledi. Ben dükkana gelirken ekip aracını yolda geçtim. Benden sonra geldiler ve ‘geçmiş olsun’ dediler” diye konuştu.

Kuyumcunun camını kırıp 2 kilo gümüş çaldılar

ALTINLARA ULAŞAMADILAR

Mustafa Çelik, şüphelilerin camı kırdıktan sonra ilk vitrinde bulunan gümüşleri aldıklarını, daha geride duran altınlara ulaşamadıklarını kaydetti.

Kuyumcunun camını kırıp 2 kilo gümüş çaldılar

GÜVENLİK KAMERASINA YAKALANDILAR

Olay işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kapüşonlu ve yüzü maskeli 2 kişinin kuyum dükkanına geldiği ve çevrede bir süre dolaştığı görülüyor. Bir süre dükkanı kontrol eden şüpheliler bir ara uzaklaşıp yine geliyor. Şüpheliler birkaç defa dükkanı kontrol ettikten sonra işyerinin elektrikleri kesiliyor. Daha sonra güvenlik kamera kaydı da duruyor.

Kuyumcunun camını kırıp 2 kilo gümüş çaldılar

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