Adıyaman'da dolandırıcılar tarafından telefonla aranan kuyumcu, kurulan tuzaktan görüşmeyi sonlandırınca yakınlarından aldığı mesajlar sayesinde kurtuldu. Alınan bilgiye göre, kuyumcu Şerif Ulum'u iş yerinin sabit hattından, oğlu Yunus Ulum'u da cep telefonundan aynı anda arayan kimliği belirsiz dolandırıcılar, kendilerini başkomiser olarak tanıttı.

JANDARMAYA BAŞVURDU

Şüpheliler, babayı emniyete yönlendirdi, oğluna da "yanına örnek altın alarak savcılığa gelmesini" ve cep telefonunu kapatmamasını söyledi. 102 bin lira tutarındaki 500 gram altınla yola çıkan Yunus Ulum, Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine yönlendirildi. Yolda tuvalet ihtiyacını gidermek için cep telefonunu kapatan Ulum, yakınlarından gelen mesajlar sayesinde konuştukları kişilerin dolandırıcı olduğunu anlayarak jandarmaya başvurdu.

Kuyumcuyu dolandırılmaktan yakınları kurtardı VİDEO



"YÜZLERCE MESAJ GELDİ"

Yunus Ulum, gazetecilere yaptığı açıklamada, dolandırıcıların yönlendirdiği Bozova ilçesine giderken tuvalet ihtiyacını gidermek için akaryakıt istasyonunda mola verdiğini söyledi.

Bu sırada başkomiser olduğunu söyleyen kişiyle yaptığı telefon görüşmesini sonlandırdığını belirten Ulum, "Telefonu kapatınca yüzlerce mesaj geldi. Mesajlarda yakınlarım arayanların dolandırıcı olduklarını, verdikleri adrese gitmememi yazmışlar. Geri dönüp İl Jandarma Komutanlığına başvurdum. Hiçbir şekilde altınları teslim etmedim." diye konuştu. Güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde esnafın altınları poşete koyarak dükkandan ayrıldığı sırada kendisini bir kişinin gözetlemesi yer alıyor.