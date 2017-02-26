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Kuyuya düşen inek 5,5 saatte kurtarıldı

Bodrum'da su kuyusuna düşen 300 kg ağırlığındaki inek, lurtarnma ekiplerinin 5,5 saatlik çalışması sonrası kurtarıldı.

26.02.2017 - 17:58
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Bodrum'un Bitez Mahallesi'nde yaşayan 82 yaşındaki, 3 çocuk, 5 torun sahibi Kadir Çakır, bugün sabah saatlerinde ineklerini otlatmak için tarlaya götürmek üzere yola çıktı.

SU KUYUSUNA DÜŞTÜ

Sürüden kaçan, iki yaşındaki  'Zeyno' isimli 300 kilogram ağırlığındaki inek, girdiği yol kenarında bin mandalina bahçesindeki su kuyusuna düştü. Komşularının durumu bildirmesi üzerine durumdan haberdar olan Çakır, ineğini kurtarmak için Bodrum Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ve itfaiyeder yardım istedi. Bodrum AKUT lideri Saadettin Uslu, beraberindeki 8 AKUT gönüllüsü ile 7 itfaiye eri Zeyno'yu içinde 1.5 metre derinliğinde su bulunan 14 metrelik kuyudan kurtarmak için seferber oldu.

Kuyuya düşen inek 5,5 saatte kurtarıldı

5,5 SAATTE KURTARILDI

Halatlara bağlanan inek, vinç yardımıyla 5.5 saatlik bir çaba sonucunda güçlükle kuyudan çıkartıldı. Veteriner kontrolünden geçirilen ve sağlık durumu iyi olduğu belirlenen inek özgürlüğüne kavuşunca etrafta koşturmaya başlaması çevredekilerin, "Burası İspanya'ya döndü" esprilerine neden oldu. Zeyno, daha sonar sürüdeki diğer ineklerin yanına ahırına götürüldü.

Kuyuya düşen inek 5,5 saatte kurtarıldı

İneğinin kurtarılmasının sevincini yaşayan Kadir Çakır, "Kilosunun ağır olması ve ineğin heyecanlanması nedeniyle kuyudan çıkartılması zor oldu. Ancak, yine de ekipler, kurtarmayı başardı. Kendilerine teşekkür ediyorum" dedi. AKUT Bodum Lideri Saadettin Uslu ise "Şimdiye kadar onlarca canlı kurtardık. Ancak, çok kuvvetli ve genç hayvan olduğu için ineği kurtarmak zor bir operasyon oldu. Neyse ki zorda olsa hayvanı kurtardık" diye konuştu.

Kuyuya düşen inek 5,5 saatte kurtarıldı


Kuyuya düşen inek 5,5 saatte kurtarıldı

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