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Kuzey Afrika'nın tarım ürünlerinin üçte biri telef oluyor

Tunus Tarım ve Balıkçılık Sendikası Başkanı Zar, vergi uygulamasından dolayı Kuzey Afrika'daki tarım ürünlerinin yüzde 30'unun ziyan olduğunu belirtti.

AA | 13.07.2018 - 01:35..
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Tunus Tarım ve Balıkçılık Sendikası Başkanı Zar, Kuzey Afrika bölgesindeki tarım ürünlerinin yüzde 30'unun ülkeler arasında uygulanan vergiler yüzünden telef olduğunu söyledi.

VERGİLER ENGELLİYOR

Tunus'ta bölgesel bir tarım konferansında konuşan Tunus Tarım ve Balıkçılık Sendikası (UTAP) Başkanı Abdulmecid ez-Zar, "Kuzey Afrika ülkeleri arasında tarım ürünlerine uygulanan ithalat ve ihracat vergileri, söz konusu ülkelerde üretilen tarım ürünlerinin yüzde 30'unun telef olmasına yol açıyor." dedi.

Kuzey Afrika Mağrip Birliği ile Arap ülkeleri arasındaki ticaret hacminin bölge ülkelerinin gayrisafi yurt içi hasılalarının yüzde 3'üne tekabül ettiğine işaret eden Zar, söz konusu ülkelerin Avrupa Birliği ile yapılan ticaretin ise yüzde 50'ye yakın seyrettiğine dikkati çekti.

20 BİN KİŞİLİK İSTİHDAM KAYBI

UTAP Başkanı, Kuzey Afrika ülkeleri arasında özellikle üretim fazlası ürünlerin ticaretinde ek vergilerin kaldırılmasıyla "ürün eksikliklerinin" giderilebileceğine değinerek, "Bölge ülkeleri arasındaki işbirliğindeki eksiklik yüzde 2 oranında GSYİH kaybına ve yaklaşık 20 bin kişilik istihdam kaybına yol açıyor." dedi.

Cezayir, Libya, Moritanya, Fas ve Tunus'un katılımıyla 1989 yılında kurulan Kuzey Afrika Mağrib Birliği, özellikle Fas ile Cezayir arasındaki ekonomik ve siyasi çekişme nedeniyle hedeflenen işbirliğini sağlayamadı.

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