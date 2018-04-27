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Kuzey ile Güney Kore liderleri barış ağacı dikti

Kuzey Kore ile Güney Kore arasında esmeye başlayan dostluk rüzgarları devam ediyor. İki ülke lideri, birlikte barış ağacı dikti.

Haber Merkezi | 27.04.2018 - 10:46..
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Dünyanın en gergin bölgelerinden biri olan Kore Yarımadası'nda dostluk rüzgarları esmeye başladı. Kuzey Kore lideri Kim Jong'un Güney Kore'ye yaptığı ziyaret olumlu etkiler oluşturdu. İki ülke liderleri kendi ülkelerinden getirdikleri toprak ile çam ağacı diktiler, ilk can suyunu yine kendi ülkelerinin suyundan verdiler.

Kuzey ile Güney Kore liderleri barış ağacı dikti

BARIŞIN SEMBOLÜ

65 yıllık bir kavga olan Kore davası, bugün itibarıyla çözüme kavuştu gibi görünüyor. İki ülke arasında ilk kez bu büyüklükte bir üst düzey ziyaret gerçekleşirken, liderler ilk görüşmeye karşılık oldukça samimi pozlar verdi.

Kuzey ile Güney Kore liderleri barış ağacı dikti

Kuzey ile Güney arasındaki sınır hattına çam ağacı diken iki lider, ülkelerinden getirdikleri toprağı barış ağacına attı, ardından yine kendi ülkelerinden gelen su ile ilk can suyunu verdi.

Kuzey ile Güney Kore liderleri barış ağacı dikti

KUZEY İLE GÜNEYİN BULUŞMASI

Kuzey Kore ile Güney Kore arasında yaşanan soğuk rüzgarlar 65 yıldır devam ediyordu. En son Kuzey Kore'nin nükleer denemeleri nedeniyle ABD'nin de etkisiyle savaşın eşiğine gelen Pyongyang yönetimi, en son olimpiyatlarda Güney Kore'ye yönelk yaptığı iyi niyet hamleleriyle buzları eritmişti.

Kuzey ile Güney Kore liderleri barış ağacı dikti


İki ülke arasında yapılan üst düzey ziyaretler, bugün Kim Jong'un Moon Jae-in ile yaptığı görüşmeye ortam hazırladı.

Kuzey ile Güney Kore liderleri barış ağacı dikti

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