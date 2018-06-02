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Kuzey Irak'ta 2 askerimiz şehit oldu

Kuzey Irak'ta 2 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı.

Haber Merkezi | 02.06.2018 - 17:03..
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Kuzey Irak'ta 2 askerimiz şehit oldu

Kuzey Irak'ta yol yapım çalışması sırasında askeri iş makinesine PKK'lı teröristler ABD'nin verdiği roketatarla saldırdı.

Saldırı sonucunda 2 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz ağır yaralandı.

TSK'dan yapılan açıklama şöyle;

"02 Haziran 2018 tarihinde Irak kuzeyinde yol yapım çalışması esnasında askeri iş makinesine bölücü terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen roketatarlı saldırı sonucunda, iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız ise ağır yaralanmıştır.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz.

Türk Silahlı Kuvvetleri asil Türk milletinden almış olduğu güç ile tüm terör örgütleriyle mücadelesine en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir."

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