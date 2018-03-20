taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.432
USD
3,9334
EURO
4,8233
ALTIN
165,98
PETR
67,3900

Kuzey Irak'ta 30 terörist etkisiz hale getirildi

Kuzey Irak'taki PKK kamplarına düzenlenen hava harekatında 10 Mart'tan bu yana 30 terörist etkisiz hale getirildi.

AA | 20.03.2018 - 20:17..
  1. Haberler
  2. Gündem
Kuzey Irak'ta 30 terörist etkisiz hale getirildi

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki 3. Piyade Tümen Komutanlığına bağlı 34. Hudut Tugay Komutanlığı ile Dağ ve Komando Tugay Komutanlığınca 10 Mart'ta PKK'lı teröristlerin sınırın Irak tarafındaki kamplarına yönelik başlatılan hava destekli operasyon kararlılıkla sürdürülüyor.

İHA TESPİT ETTİ

Güvenlik güçlerince Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yürütülen operasyonda, askeri birliğe saldırı hazırlığında olan PKK'lı teröristler, İnsansız Hava Aracı (İHA) tarafından tespit edildi.

30 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Söz konusu bölgeye saat 18.30 sıralarında gerçekleştirilen hava harekatında 12 terörist etkisiz hale getirildi.

Böylelikle 10 Mart'tan bu yana devam eden operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 30'a yükseldi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
TSK, sivillerin yüzünü güldürüyor
Zeytin Dalı Harekatı ile teröristlerden temizlenen Afrin'de çocuklar özgürlüğün tadını çıkarıyor.
Cumhurbaşkanı seçimlerin 2019'da olacağını açıkladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, erken seçim iddialarını yalanlayarak seçimlerin 2019 yılının Mart ve Kasım aylarında yapılacağını belirtti.
Afrin'de sivil hassasiyeti
TSK'nın, Zeytin Dalı Harekatı sırasında sivillere gösterdiği hassasiyet, Afrin’in kontrol altına alınmasının ardından merkezdeki binalarda da kendini gösterdi.
Afrin'e dönüşe el yapımı patlayıcı engeli
Zeytin Dalı Harekâtı ile pazar günü teröristlerden temizlenen Afrin'e dönmek isteyen sivillere güvenlik gerekçesiyle bugün izin verilmedi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Benzine 15 kuruş zam

Benzine 15 kuruş zam

210
Nicolas Sarkozy gözaltına alındı

Nicolas Sarkozy gözaltına alındı

76
Savunma sanayisine yerli çelik

Savunma sanayisine yerli çelik

71
Deniz Baykal yurda döndü

Deniz Baykal yurda döndü

90
Tolga Ciğerci kendini savundu: Hiç takdir etmiyorlar

Tolga Ciğerci kendini savundu: Hiç takdir etmiyorlar

59
Erdoğan'dan ABD'ye: Silahlarınız elimize geçiyor

Erdoğan'dan ABD'ye: Silahlarınız elimize geçiyor

73
Türkiye'nin Irak'taki hedefi Sincar

Türkiye'nin Irak'taki hedefi Sincar

49
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM