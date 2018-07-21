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Kuzey Irak'ta 8 terörist etkisiz hale getirildi

TSK, Kuzey Irak'a yapılan hava harekatında 8 terörristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Haber Merkezi | 21.07.2018 - 18:22..
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tsk

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yurt içi ve yurt dışında terör örgütleriyle mücadelesi etkili bir şekilde devam ediyor.

KUZEY IRAK'TA 8 TERÖRİST

Genelkurmay Başkanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada konuyla ilgili "Irak kuzeyinde Avaşin-Basyan ve Zap bölgeleri ile Hakkâri kırsalında devam eden operasyonlar kapsamında 20-21 Temmuz 2018 tarihlerinde icra edilen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü mensubu toplam sekiz silahlı terörist etkisiz hale getirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

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