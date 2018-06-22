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Kuzey Irak'ta 9 terörist etkisiz hale getirildi

TSK, dün Hakurk ve Kani Rush bölgelerine düzenlenen hava harekatında 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Haber Merkezi | 22.06.2018 - 08:54..
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Kuzey Irak'ta 9 terörist etkisiz hale getirildi

SD

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) son günlerde düzenlediği operasyonlarla Kandil'de teröristlere nefes aldırmıyor.

CUMHURBAŞKANI 35 ÜST DÜZEY İSMİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜNÜ AÇIKLAMIŞTI

Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş mitinginde geçtiğimiz günlerde, Kandil'e düzenlenen hava harekatında toplantı halinde olan sözde üst düzey PKK'lı 35 teröristin öldürüldüğünü duyurmuştu.

9 TERÖRİST DAHA

TSK bugün bir açıklama yaparak dün düzenlenen hava harekatında 9 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

TSK'dan yapılan açıklamada şöyle denildi: "21 Haziran 2018 tarihinde Irak kuzeyi Hakurk ve Kani Rash bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde; silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edilmiş, silahlı 9 terörist etkisiz hale getirilmiştir."

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