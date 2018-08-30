Kuzey Irak'ta en az 2 terörist etkisiz hale getirildi

TSK'nın Kuzey Irak'ta bölücü terör örgütü PKK'ya karşı yürüttüğü operasyon devam ediyor.

EN 2 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Genelkurmay Başkanlığı'nın Twitter sayfasından yapılan açıklamada bugünkü operasyonla ilgili; "Irak Kuzeyi Zap bölgesine 30 Ağustos 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından sığınak/barınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan bölgeler imha edilmiş, bu esnada en az iki silahlı teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir." ifadelerine yer verildi.