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Kuzey Irak'ta hava harekatı: 10 terörist öldürüldü

Kuzey Irak'ta Hakurk ve Kani Rash bölgelerine düzenlenen hava harekatında 10 terörist etkisiz hale getirildi.

AA | 16.03.2018 - 10:12..
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Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 3'üncü Piyade Tümeni Komutanlığınca Irak kuzeyindeki Hakurk ve Kani Rash bölgesine operasyon düzenlendi.

Kuzey Irak'ta hava harekatı: 10 terörist öldürüldü

SIĞINAK VE MÜHİMMATLAR İMHA EDİLDİ

Yaklaşık 10-15 kilometre derinliğe varan bölgelerde yürütülen operasyonlarda, biri betondan yapılan birçok sığınak tespit edildi.

Operasyon kapsamında gerçekleştirilen arama ve tarama faaliyetinde antitank füzesi konkurs, RPG-7 roketatar, doçka ağır makinalı tüfek, BKC makinalı tüfek, kalaşnikof, M-16 piyade tüfeği olmak üzere çok sayıda silah ile ÇNRA, roketatar ve hafif silah mühimmatları, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler, yaşam malzemeleri ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Bölgenin yaklaşık 2 bin 500 metre yükseklikteki dağlık, kayalık arazi kesimlerinde, hava destekli devam eden operasyonlarda toplam 10 terörist etkisiz hale getirildi.

Kuzey Irak'ta hava harekatı: 10 terörist öldürüldü

Kuzey Irak'ta hava harekatı: 10 terörist öldürüldü

Kuzey Irak'ta hava harekatı: 10 terörist öldürüldü

Kuzey Irak'ta hava harekatı: 10 terörist öldürüldü

Kuzey Irak'ta hava harekatı: 10 terörist öldürüldü

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