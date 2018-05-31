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Kuzey Irak'tan acı haber

Türk Silahlı Kuvvetleri, Kuzey Irak'ta PKK'lı teröristlerle çatışmaya giren 3 askerin şehit olduğunu bildirdi.

Haber Merkezi | 31.05.2018 - 16:49..
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Kuzey Irak'tan acı haber

Türk Silahlı Kuvvetleri, yurt içinde ve yurt dışında terör mücadeleyi kararlılıkla sürdürüyor.

TSK'nın yaptığı açıklamada Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'lı teröristlerle sıcak çatışmaya giren 3 askerin şehit olduğu bildirildi.

OPERASYONLAR SÜRÜYOR

TSK'dan yapılan şöyle: "31 Mayıs 2018 tarihinde Irak kuzeyindeki operasyonlar esnasında bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışma neticesinde üç kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz. Türk Silahlı Kuvvetleri asil Türk milletinden almış olduğu güç ile tüm terör örgütleriyle mücadelesine en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir."

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