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Kuzey Kıbrıs gazetesinden küstah Afrin haberi

KKTC'de yayın yapan Afrika gazetesi Türkiye'nin Afrin operasyonunu eleştirerek, harekatı işgal olarak nitelendirdi.

Haber Merkezi | 21.01.2018 - 17:28..
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Kuzey Kıbrıs gazetesinden küstah Afrin haberi

Türk Silahlı Kuvvetleri terör örgütü PKK'nın Suriye kanadı YPG'yi Afrin'den temizlemek için büyük bir operasyona başladı.

Kuzey Kıbrıs'ın günlük gazetelerinden Afrika, Türkiye'nin Afrin operasyonunu skandal bir manşetle verdi.

AFRİN OPERASYONUNU İŞGAL OLARAK VERDİLER

Teröristlerin yuvalandığı bölgeyi temizlemek için Zeytin Dalı Harekatı adı verilen Afrin operasyonunu eleştiren gazete habere 'Türkiye'den bir işgal harekatı daha' başlığını attı.

Kuzey Kıbrıs gazetesinden küstah Afrin haberi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da Bursa'da yaptığı konuşmada Kuzey Kıbrıs gazetesinin rezil Afrin manşetine sert tepki gösterdi.

"BU NE AHLAKSIZLIKTIR..."

Erdoğan, "Kuzey Kıbrıs'ta bir gazete ahlaksızca bir başlık atmış... "Türk ordusunu Kıbrıs'tan sonra yeni bir işgal yaptığını" söylüyor. Bu ne ahlaksızlıktır bu ne edepsizliktir. Ben Kuzey Kıbrıslı kardeşlerime böyle bir durum sergilemek suretiyle Kuzey Kıbrıs'ta onlara cevap vermeleri lazım" dedi.

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