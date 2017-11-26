Kuzey Kore için nükleer iddia

Kuzey Kore 3 Eylül tarihinde altıncı nükleer testini yapmış ve kıtalararası füze sistemine sığabilecek bir hidrojen bombasını başarıyla patlatmıştı. Patlamanın etkisiyle Kuzey Kore'nin nükleer test tesisi yakınlarındaki Punggye-ri bölgesinde iki hafif deprem olmuştu.

Güney Kore medyası bu olaya ilişkin korkunç bir iddia ortaya attı.

KUZEY KORE'DE NÜKLEER FELAKET

Güney Kore medyasında çıkan haberlerde, Kuzey Kore'nin Eylül ayında gerçekleştirdiği bir nükleer test sonucu meydana gelen depremde birçok binanın çöktüğü ve aralarında çocukların da bulunduğu onlarca kişinin öldüğü ileri sürüldü.

Japonya, Güney Kore ve ABD’deki deprem otoriteleri bu sarsıntıların nükleer testler sonucu gerçekleşmiş olabileceği konusunda hemfikir olurken, deprem sonrası bölgede facia durumunun yaşandığı belirtildi.