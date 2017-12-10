Kuzey Kore lideri Kim'den İsrail ve Trump'a ağır sözler

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 'bunak' diye seslendiği ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail'deki ABD Büyükelçiliği'ni Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma kararını 'pervasız' ve 'aşağılık' bir hamle olarak nitelendirdi.

"İSRAİL DİYE BİR DEVLET Mİ VAR?"

Kudüs tartışmasına katılan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Trump'ın Kudüs kararına karşı çıkarak "İsrail diye bir devlet var mı ki başkenti Kudüs olsun" dedi.

Kuzey Kore lideri, konuşmasında Trump'a bunak diye seslenerek Kudüs kararı "pervasız" ve "aşağılık" ifadelerini kullandı.

"AKIL HASTASI BUNAK, DÜNYAYI TEHDİT EDİYOR"

AFP'nin aktardığına göre, Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı sözcülerinden biri de, yaptığı açıklamada Kudüs gelişmesiyle ilgili şöyle konuştu:

"Akıl hastası bunağın (ABD Başkanı Donald Trump) Birleşmiş Milletler'de yer alan bir egemen devleti (Kuzey Kore) yok etme çağrısı yaptığını göz önünde bulundurarak, bu hamlesine de şaşırmadık."

Açıklamada, ABD'nin hamlesinin 'dünya barışını ve küresel güvenliği kimin tehdit ettiğinin bir kez daha ortaya çıkardığı' belirtilirken, 'meşru haklarını kazanmak için mücadele eden Filistin ve Arap halklarını destekleyecek ve dayanışma içerisinde olacağız' ifadesi kullanıldı.