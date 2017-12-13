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Kuzey Kore liderinden ’nükleer güç zaferi’ açıklaması

Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-Un, ülkenin nükleer gücünün tamamlandığını belirterek, bunun Kuzey Kore için tarihi bir zafer olduğunu ilan etti.

İHA | 13.12.2017 - 09:55..
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Kuzey Kore liderinden ’nükleer güç zaferi’ açıklaması

Kim, Kuzey Kore’nin atom bombaları, hidrojen bombaları ve Hwasong-15 kıtalar arası balistik füzeler gibi stratejik silahları bağımsız bir şekilde geliştirdiğini ve nükleer güçlerinin tamamladığını söyledi.

TARİHİ BİR ZAFER

Kuzey Koreli lider silah geliştirme programını İşçi Partisi ve Kuzey Kore halkı için büyük bir tarihi zafer olarak nitelendirdi.

Kim ayrıca, Kuzey Kore Savunma Sanayi'ndeki bilim insanları, mühendisler ve işçilerden daha fazla teknoloji ürünü silah üretmesi ve ülkenin nükleer gücünü arttırması çağrısında bulunarak, dünyanın en güçlü nükleer ve askeri gücüne ulaşacaklarını söyledi.

Bunun yanında savunma sanayisini geliştirmek için yerine getirilmesi gereken uzun vadeli hedeflerin olduğunu da belirtti.

Öte yandan toplantıda, 29 Kasım’da başarılı bir şekilde görevini yerine getiren Hwasong-15 ICBM’yi geliştiren bilim adamlarına ödül verildi.

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