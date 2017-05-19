Kuzey Kore'den ABD'ye müzakere şartı

Kuzey Kore'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Kim In Ryong, ABD ile nükleer müzakerelere yeniden başlanabilmesi için ABD'nin "tüm sorunların nedeni olan Kuzey Kore'ye yönelik düşmanca politikasına son vermesi" gerektiğini söyledi.

KUZEY KORE: ABD DÜŞMANCA POLİTİKALARINA SON VERMELİ

Kim, BM Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, Kuzey Kore'nin son nükleer füze denemesininin ardından ABD'nin bu ülkeye yönelik yaptırımların artırılması çağrısını eleştirdi. Kuzey Kore'nin balistik füze denemelerinin "savunma amaçlı" olduğunu öne süren Kim, ABD'yi uluslararası toplumu "korkutmakla" suçladı.

BM'YE ELEŞTİRİ

BM'ye de eleştiriler yönelten Kim, Kuzey Kore'ye yönelik yaptırım kararlarının yasal dayanağının araştırılması için uzmanlardan oluşan uluslararası bir forum oluşturulması talebine BM'nin karşılık vermediğini savundu.

BM Güvenlik Konseyi, nükleer programı nedeniyle Kuzey Kore'ye 2006 yılında bu yana çeşitli askeri ve ekonomik yaptırımlar uyguluyor.